港股破窮咒 大摩仍擔憂

全月漲316點 未來一年僅看升半成 港股在「五窮月」最後一個交易日先揚後挫，恒生指數收跌150點，全周失529點或2.84%，延續上周跌勢，全月埋單升幅僅餘316點或1.78%，把5月份上半的升幅幾乎全部蒸發，但總算連升4個月，累計進帳2,594點或16.75%。摩根士丹利維持恒指明年6月的基本目標於19,150點，相當於預測市盈率9倍，亦即未來12個月內的潛在升幅僅5.92%。

大摩指，今年下半年有4大投資主題，建議在中資投資組合中買入更多A股，因在監管環境及地緣政治發展下，預料A股市場跑贏H股，另看好在宏觀狀況不明朗情況下仍可提供收益或現金流的股份，包括國企改革、潛在免徵「港股通」股息稅等相關公司。

對A股盈利看法審慎 該行首席亞洲股票策略師郭強盛（Jonathan Garner）對中國股市持審慎看法，中國更是該行亞太洲區當中最為「減持」的市場。由於市場預期中國股市有10至15%盈利增長，坦言據該行的經濟預測，這是「極不可能」發生的事，過高的盈利增長預期未來恐令市場感到失望。

MSCI中國指數經歷近期升浪後，其預測市盈率已有所上升，惟大摩預期，該指數的預測市盈率將再度溫和回落至約10倍的10年均值。郭強盛解釋，有關情況正在發生，從股本回報率（ROE）、環球地緣政治風險，以及經濟動力的角度而言，中國市場的估值都無法持續向上。

恒指昨日高開179點，最多升320點，高見18,551點，惟其後反覆回落，午後更加轉跌，最終收市報18,079點，跌0.83%，連跌4日。國企指數收挫70點或1.09%，收報6,392點；科技指數收市報3,690點，失62點或1.65%。

由於MSCI明晟的指數季檢生效，全日成交大增52.78%至1,917.79億元，是半個月以來最多。「北水」單日淨流入99.05億元，按日增加1.25倍，亦為今年3月22日以來最多。全月淨流入702.88億元，按月減少12.53%。

新加坡銀行比大摩樂觀，上調內地和香港股票立場至「增持」，令其戰術性資產配置對亞洲（日本除外）股票的立場由「中性」上調至「增持」。該行首席投資策略師李依萊表示，近期內地和香港股市從低谷大幅反彈，目前正出現部分獲利回吐，但認為市場整體處於復甦的早期階段，預計中長期漲幅將進一步擴大。

恒指年內表現