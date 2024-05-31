國際貿易和則興 中美經濟鬥俱傷

今年是美國總統拜登現屆任期最後一年，為爭取連任，拜登加緊打「中國牌」，包括本月公布向中國戰略產業商品加徵關稅，大搞貿易保護主義，而中國正在研推反制措施。各國推動國際貿易的目的，是以自身擁有的資源，換取自身缺乏的資源，各取所需以達互惠互利之效，和氣生財。可如今中美博弈，美國是龍門任搬勢要打壓已成為全球最大貿易國與消費國的中國，等同與世界為敵，損人害己之餘，勢加快重塑全球化進程，推動構建新的世界經濟秩序。對美國而言，固霸不成的後果將會是災難性的。

談到國際貿易，得認清中國已成為全球第二大經濟體，貿易量和消費量都已手執牛耳，既擁有覆蓋上中下游且高效運作的全產業鏈優勢，亦擁有全球最先進的物聯網，更擁有全球最具規模和增長潛力的市場。中國經濟保持穩定發展，對世界經濟是好事。2018年美國向中國開打貿易戰以來，中國經濟仍保持增長，競爭力不跌反升，正好說明實況。

2020年包括中國等15締約方正式簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），被視為美國盟友的日本、南韓亦包括在內，說明各國都嚮往市場開放與自由貿易。美國是要保持在世界經濟的領導優勢，本應設法從中國崛起中得到好處，在差異化發展中保持着領先優勢，而不是以推倒重來，破壞全球化的暴力洗牌方式來打壓中國，損害世界經濟。在美國大搞分裂主義下，類似RCEP的貿易協定同時運作，說明美國有其關門固霸的選擇，其他經濟體也本着自身利益有自己的選擇，就是繼續與中國做生意，實現互惠互利。

除了RCEP，金磚國家亦是具規模的大型合作機制，現有成員國包括巴西、俄羅斯、印度、中國、南非、沙特阿拉伯、埃及、阿聯酋、伊朗、埃塞俄比亞共十國，最新傳來泰國內閣批准申請加入金磚國家，而印尼、越南亦在考量之列。金磚國家已設有服務成員國的新開發銀行，為世界提供西方金融機構的替代融資選擇，為成員國擺脫以美元為主導的貿易交易提供更多選擇，雖然在短期經濟效益上尚未算太顯著，但放眼長遠，卻意味過去數十年由美國主導的世界經濟運作模式起了根本性變化，代表着發展中國家與新興經濟體在國際的影響力不斷提升。

值得留意，近年各地央行積極增持黃金，令金價走勢與美國貨幣政策脫鈎。其背後的一股動力，乃各地對美國「銀紙任印」的做法感到厭惡和擔憂。一旦金磚國家擬推出由黃金支持的加密貨幣，以進行國際商品包括石油交易，將成為美元霸權衰落又一里程碑。

中美和興鬥衰，但中國與美國的分別是中國不願與世界攬炒，反而努力保持與世界共同謀取更好發展，找出最佳治理經濟方案。比如在美國針對中國電動車關稅問題上，若歐盟聆聽歐洲企業的聲音，以理性的態度來處理與中國的貿易關係，避免貿易戰，不但中歐經貿發展可期，美國在處理國際貿易問題上的形象趨向孤立，孰對孰錯，歷史將給出最好說明。