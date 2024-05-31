行業剖析：電動車普及化大勢所趨

近期電動車行業的負面消息多，股份表現也調整不少，但中長線而言，仍然看好電動車行業前景，可考慮趁調整時作適當布局，或以定時定額配置全球電動車基金或交易所買賣基金（ETF）作中長期投資。

減息周期提升購買意欲 美國汽車製造商預計，今年將推出約50種新款純電動車的車型，估計純電動車可選擇的車型可增加一倍，加上今年底至明年初預計美國開始進入減息周期，將有利刺激民眾購車意欲，其中對電動車的需求也大增。

美國年底大選，預計減碳目標也將繼續成為選舉綱領關注議題之一，故與電動車產業相關政策，將有利帶動車廠銷售動力，並讓電動車相關ETF受惠。

近期不利於全球電動車市場的消息較多，包括美國及部分歐洲國家增加對中國電動車進口關稅，中國也揚言會作出相應的反制措施。另外，行業競爭激烈，電動車企紛紛減價促銷搶市佔率，加上全球電動車銷售增長趨緩，各種因素均衝擊全球電動車企的股價表現。

實現零碳須淘汰燃油車 從中長線來看，由於未來全球勢必走向減碳目標，電動車已是必然趨勢。有研究機構曾估算，如果全球要達淨零碳排，預計全球最少要有7,000萬輛電動車，這正代表燃油汽車將幾乎要全數被淘汰；而預算各國純電動車的市場銷量在所有汽車總銷量中的佔比，會從2024年佔全球汽車總銷量的兩成，到2030年攀升至四成。

展望後市，全球會有更多平價電動車款上市，將推升及刺激民眾消費「棄油轉電」。隨着人工智能（AI）時代來臨，電動車將向「全自動駕駛」發展進發，而車用電子配備也將升級。在電動車發展過程中，行業難以避免出現汰弱留強，車企發展對未來電動車的操控效能與駕駛體驗也將與以往不一樣，預期產業將走向更多元及普及化。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊