專家點評：美企業債投資需求殷切

今年首季外資對美國投資級別企業債及國債需求創新高，環球資金似乎未有受美國減息預期不穩影響。環球投資者在3月增持581億美元由美國企業發行的投資級別債，繼2023年破紀錄的外資買入規模後，今年第一季外資共增持1,260億美元美國投資級別企業債，增持規模再創10年新高。

美國國債孳息率吸引 外資對美國國債需求同樣高企。3月外國私人投資者的美國國債持有規模增加650億美元，今年第一季外國私人投資者買入2,190億美元美國國債，創2012年以來最高的第一季度單季購買紀錄。其他十國集團（G10）成員國的國債供應相對2023年減慢，且美國國債提供較高孳息率，對價格不敏感的外國投資者或繼續買入美國國債。

隨着美國聯儲局或將重點轉向維持美國勞動力市場擴張，而美國勞動力市場疲態漸現，或令市場預期聯儲局增加減息次數，應緩和美債孳息率和美元匯率高企對環球壓力。

優質債券回報往績良好 投資者或對債市2022年的惡劣表現仍充滿戒心，但2022年初美國國債的平均孳息率僅1.4厘，為史上最低，令債市未能抵禦加息壓力。不過，現時美國國債孳息率（中等存續期）已達4.6厘，並認為高評級中年期債券的投資價值最大，橫跨各類型債券，4至5年期投資級別企業債平均孳息率近6厘，而各種投資級別按揭抵押證券和資產抵押證券的孳息率仍保持在6厘以上，遠高於聯儲局對其「長期」正常政策利率2.6厘的預測。

近幾十年當美股經歷熊市時，優質債券回報率均為正數。2000年以來美國國債指數12個月回報率與標普500指數的相關性為負0.4%，高風險和低風險資產之間的負相關性，有助減低股債組合在相同風險水平下的波動性。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪