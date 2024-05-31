板塊分析：全球PC市場迎發展拐點

微軟近日宣布將旗下人工智能（AI）助手Copilot全面融入Windows系統，聯同多間晶片、電腦製造商，推出新型人工智能個人電腦（AI PC），售價999美元起，價格與普通較高性能筆記本電腦相近。

AI PC有望刺激換機潮 新AI PC搭載全新神經處理單元（NPU）晶片，每秒可運算逾40萬億次，較蘋果公司（Apple Inc.）頂級MacBook Air M3快58%，支持全天候的電池續航力，也可存取最先進的AI模型以解鎖更多的功能，亦將很快支持OpenAI最新推出的GPT-4o。顯示現今已可用普通較高性能PC的價格獲得更高性能產品，相信有望刺激PC換機。

AI PC能直接在設備上的運行AI推理，可提供更低成本的每次查詢、更短的延遲、更好的可用性、隱私和安全性以及無限的個性化，有廣闊的工作和生活需求前景。有調查發現，在美國和歐洲有75%的企業資訊長正在評估或計劃評估AI PC。

摩根士丹利近期發表《AI PC將引領PC市場的下一階段增長》報告指出，微軟推出支持AI的個人電腦將開創新時代，並或引發商業個人電腦的更新，因為商務應用方面主要作為生產力工具進行營銷，商用PC市場將是AI PC的最初採用者。報告預計，AI PC到2024年將佔個人電腦市場總量的2%，並於之後幾年繼續攀升，預計2025年將達到16%，2026年達到28%，2027年達到48%，2028年達到64%。

AI PC在商業及消費用戶中長期滲透率潛力巨大，或與早前移動通訊技術的發展相似。以中國5G發展現狀為例，中國工業和信息化部公布，截至今年3月底，中國累計建成5G基站達到364.7萬個，5G用戶普及率超過60%。

使用普及速度勢加快 對比全球移動通訊系统協會（GSMA）智庫2021年時預測，中國的5G普及率到2025年將超過50%，5G的普及率增速遠快過業界預期，顯示移動通訊技術發展雖有一定耗時，但因其需求和發展符合社會生態變化，因此普及速度可觀。

故此，相信AI技術、科技及新經濟發展下工作生活場景的演變，或已引發互聯網及智能設備的變革，AI PC價格合理，能更好改善人們工作及生活環境，有望復刻移動通訊技術的快速普及發展，帶動PC市場進一步回暖。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）