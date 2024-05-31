二手低價：翠怡銀主貨呎價7379元拍出 11年低

樓市去向並不樂觀，近期銀主出貨比業主更為積極，以「超低價」搶客。青衣上車盤翠怡花園兩房同類物業，僅以呎價約7,379元拍賣售出，料屬項目2012年後的逾11年新低呎價。

普縉於昨日舉行拍賣會，出席人數約15人，場上推拍翠怡花園5座低層H室銀主單位，實用面積約477方呎，開拍價僅280萬元，有4組客競逐，最終獲出價共13口，被搶高72萬元，以352萬元賣出，較推拍價高約25.7%。

據了解，該單位曾錄得約6次按揭。單位銀行網上估價約478萬元，新成交價低約126萬元，差幅約26.4%。

海怡三房賣718萬 平市價15% 另鴨脷洲海怡半島約兩星期內，連錄至少兩宗銀主盤成交。香港置業郭詠詩稱，最新錄得為1座高層B室，實用面積約629方呎，三房間隔，望海景，放盤約兩年，直至上月減價至835萬元，獲區內客洽購，銀主議價空間較大，再劈117萬元，以718萬元成交，呎價約11,415元，低市價約15%。

她指，新買家為區內客，睇樓兩次便決定入市。原業主2017年2月以930萬元購入，帳面貶值約212萬元，或約22.8%。據了解，是次成交價重返約10年前價位。

業主盤連錄多宗蝕賣成交。香港置業莊家豪表示，將軍澳日出康城緻藍天1座左翼中層B室，實用面積約1,146方呎，四房雙套房間隔，放盤約6個月，累減約180萬元，以1,300萬元易手，呎價約11,344元，約6年帳蝕約400萬元。

HENLEY PARK傳不足一年輸120萬 市場消息稱，啟德尚‧珒溋2座中層單位，實用面積約752方呎，成交價1,750萬元，呎價約23,271元，約4年帳面貶值約19%。同區HENLEY PARK第1B座單位，市傳以1,105萬元易手，不足一年樓價帳面跌近120萬元。

已補價自由市場居屋掀起蝕讓潮。世紀21奇豐張翠珊指，馬鞍山錦英苑H座高層5室三房戶，實用面積約554方呎，叫價530萬元，連地價以430萬元獲承接，呎價約7,762元，原業主於2021年11月以563萬元購入，期內帳面虧蝕133萬元。