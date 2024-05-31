新盤概況：THE HADDON首推92伙 入場費481萬

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目首張價單提供92伙，售價屬「眾收成價」，由於位置較佳，已刻意「撳低」價錢，項目今日起對外開放示範單位，本周六起接受認購登記。首批價單以定價計，市值約5.92億元。

價單顯示，售價及呎價最平單位為6樓J室，實用面積262方呎，屬一房設計，扣除10%折扣，折實呎價約18,368元。資料顯示，同系第3期BAKER CIRCLE‧GREENWICH去年7月首推56伙，折實平均呎價約18,928元。

項目昨日首度開放兩個無改動示範單位予傳媒預覽，恒基物業代理營業（一）部助理總經理關兆源稱，其中26樓Q室，實用面積430方呎，為項目中只佔20伙的三房單位。

NOVO LAND 3B期料6月開售 新鴻基地產( 00016 )的屯門兆康NOVO LAND第3B期亦將於6月開售。新地副董事總經理雷霆表示，NOVO LAND系列推出不足兩年，已沽近2,800伙，套現逾170億元，為近年最受歡迎樓盤。

新地代理總經理陳漢麟補充，項目提供769伙，戶型包括開放式及四房特色戶，示範單位已接近完成，將於未來兩星期上載樓書，並公布戶型分布，開放示範單位及公布首張價單。

雷又指，下半年集團將推出天水圍YOHO WEST第2期、太子道233號豪宅項目、啟德天璽‧天，以及年底前開售西貢西沙第1期，維持「月月有樓賣」策略。他指，元朗The YOHO Hub II近沽清，中半山帝景園亦累售41伙，套現約23億元。

瓏珀山2期招標沽10戶 同系沙田瓏珀山2期昨以招標沽10伙。售價及呎價最高為King Tower 1的17樓C室，成交價2.555.1萬元，呎價約18,422元。

THE HADDON三房無改動示範單位，實用面積430方呎。 雷霆（左）稱，NOVO LAND已售出近2,800伙，套現逾170億元。右為陳漢麟。