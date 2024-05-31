代理料舖租僅低個位數升

本港零售商舖租金未有如去年市場預計般明顯反彈，不過空置率就有明顯改善。戴德梁行執行董事及香港商舖代理及管理服務主管林應威指出，舖位租金上升速度較預期緩慢，租客種類也不理想；本港整體舖租較去年只有低個位數升幅，預期下半年會維持相若水平，租金不會大上大落。

現時有個別金行或錶行的新租個案租金較好，但整體仍屬一般，其中，以時裝及化妝品商戶進駐數量大減，反而運動用品店續錄新承租。

事實上，環球經濟不太理想，近期亦有部分國際品牌縮減規模，故相信年內同類大型零售商亦不會大舉進駐。至於近期舖位空置有改善，尤其中環及尖沙咀，銅鑼灣亦不俗，主要受惠於政府積極推動的文化康體活動，刺激市場消費。

北京高檔化妝品牌擬進駐 他又指，內地品牌落戶本港零售市場的趨勢仍會持續，並料有穩定增長。不過，由於舖租及人工成本較高，開店數量不會太多，選擇的區域不少為民生區。未來進駐的該類商戶，料有戶外用品店、兒童玩樂設施，以及化妝品店。林透露，有北京高檔化妝品牌擬進駐本港，選擇有本地文化特色的建築物開店，以帶出舊香港味道，亦有內地戶外用品公司擬在新界開店，如接近郊野的將軍澳或馬鞍山等。

對於舖市走勢是否不似預期，盛滙商舖基金創辦人李根興解釋，市場本來預期通關後舖位市場走勢會V形反彈，惟最終是U形反彈，故較預期需更長時間去恢復。同時，疫情爆發期間，業主願意以較低租金租出舖位，但疫後普遍都不肯平租，加上租金若太低會影響物業的銀行估值，故租賃交投明顯較慢。

至於核心區新進駐零售的商戶以內地連鎖店佔較多，反而本地租戶較審慎。而今年整體核心區商舖租金可望有約10至15%升幅，惟相信2026年才可恢復至疫情前水平。