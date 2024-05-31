核心區舖租賃縮三成

首4月僅335宗 尖沙咀成交額挫55% 本港零售舖位市場走勢不似預期，今年首4個月4大核心購物區商舖租賃交投，均較去年全面下挫，期間僅共錄約335宗租賃成交，較去年同期剛通關後大跌逾三成，成交金額只有逾4,140萬元，更減少超過47%，當中以尖沙咀跌勢最大，涉額挫幅高逾55%。

中原地產提供數據顯示，今年截至4月，4大核心區包括中環、銅鑼灣、尖沙咀及旺角的商舖租務成交量，較去年同期的481宗，還少約146宗，跌幅約30.4%，若相比2022年疫情爆發期間的同期約493宗，更減少約158宗，跌幅約32%，反映通關後逾一年，商舖租賃市場交投量未有明顯反彈。

4區涉額勁減3700萬 今年首4個月，4大核心區錄得的租賃成交金額，較去年同期的逾7,870萬元，大幅減少超過3,700萬元。相比2022年同期逾6,270萬元，亦低約33.9%。

核心區舖位交投中，仍以旺角佔較多，首4個月錄約131宗，其次是尖沙咀錄85宗。中環及銅鑼灣分別有62宗及57宗。至於期間成交金額，亦以旺角錄逾1,187萬元最多，其次是尖沙咀有超過1,163萬元。

不過，相比2023年同期，4大核心區舖位租賃交投及涉額減少，其中以尖沙咀跌勢最明顯。該區期間交投量較去年的164宗大幅下跌約48%，而成交金額更按年大減55.7%。

其次是銅鑼灣，今年首4個月的租務交投量及金額，分別錄得約57宗與約889萬元，按年分別大跌約36%及52.8%。

事實上，各個核心區的舖位空置率已較去年有改善，其中，中環截至上月的空置率約8.36%，按年大減約4.85個百分點，為跌幅最明顯地區。尖沙咀區上月空置率約8.86%，較去年只下降約2.67個百分點。

民生區舖承租力較差 中原（工商舖）董事總經理潘志明指出，雖然現時舖位租金較疫情前有所下調，但人工、運輸及材料價格等成本未有下調，令經營環境並不理想。他認為，要舖位市場恢復活躍，首要本港經濟環境改善，市民不擔心前景，自然消費意欲高，願意花費在購物、餐飲及娛樂。

潘又表示，香港舖位市場始終靠本土消費為主，否則未能刺激商戶租舖做生意。現時舖位租金較高位亦相差約30至40%，惟相比疫情爆發期間已有上升，預期租金下調空間不大。不過，民生區舖位承租能力較差，故表現會較核心區舖位遜色。

樓市撤辣，加上股票市場向好，都利好資金流轉，帶動消費意欲上升。至於內地知名網紅商戶亦料會積極在港開舖以增加知名度，對本港舖位市場有幫助，近期除茶飲及食肆外，亦有內地超級市場進駐。

今年首4個月4大核心區舖市租賃齊跌