股壇MasterMind：憧憬Apple谷AI 概念股值博

種子資本投資總監葉永茂（Pasu）昨於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」稱，由於大市早前升得較急，近日跌幅仍屬合理範圍內，目前牛證重貨區處於17,800至18,100點，大市仍有誘因進一步下試該水平。但他指，如恒指能在18,000點關企穩，可考慮入市作中長線部署，但下方要看17,000至17,200點，如果跌穿該區間要考慮止蝕。