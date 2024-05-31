股壇MasterMind：憧憬Apple谷AI 概念股值博
港股期結日繼續下跌，昨日收市下跌246點，報18,230點，連跌3日，調整會愈來愈深？市底轉弱？不過，蘋果公司（Apple Inc.）概念股、晶片股逆市做好，還有否上升空間？光伏股亦連升多日，板塊不容錯過？
種子資本投資總監葉永茂（Pasu）昨於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」稱，由於大市早前升得較急，近日跌幅仍屬合理範圍內，目前牛證重貨區處於17,800至18,100點，大市仍有誘因進一步下試該水平。但他指，如恒指能在18,000點關企穩，可考慮入市作中長線部署，但下方要看17,000至17,200點，如果跌穿該區間要考慮止蝕。
中芯望受惠大基金三期
舜宇光學科技(02382)昨抽升6.1%，為表現最好藍籌。葉表示，Apple產品在內地銷售表現不錯，加上最近發布的新款平板電腦iPad具AI功能，令市場憧憬Apple將於AI賽道上追落後，其他產品如iPhone及智能手錶或相繼加入AI功能，有望利好Apple概念股。他續指，舜宇目前股價處於關鍵水平，今年2至3月在45元附近位置做了雙底形態，如在未來兩、三個交易日企穩，則有機會突破，令阻力變支撐，屆時可考慮買入。
至於晶片股方面，葉認為「大基金三期」成立對行業是重大利好消息，如要部署中資晶片股，首選仍是龍頭中芯國際(00981)，其股價走勢不錯，一底高於一底，投資者可考慮突破17.3元阻力位後買入，以16.8元作為止蝕。他指「大基金三期」規模大，很難判斷哪些個股最受惠，投資者亦可考慮大包圍買入相關主題交易所買賣基金（ETF）。
光伏股連升多日，前景向好？葉指所有科技發展都涉及用電，新能源股長線值得投資，光伏板塊以往最大問題是產能過剩，但隨着國家推扶持政策，相信最壞情況已過去。他指，投資者小注買入龍頭企業無妨，可作長線投資，但不要期望短線有很大爆發力。葉最睇好信義光能(00968)，可考慮5.5元樓下收集，失守5元則止蝕。
想知道葉永茂更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/產經/odn-20240531-0531_00202_076/股壇MasterMind：憧憬Apple谷AI--概念股值博
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