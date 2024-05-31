美財政部指NFT易被盜竊及作詐騙

美國財政部就非同質化代幣（NFT）發表評估報告指出，NFT為高度容易被用作詐騙及被盜竊，不法人士可使用NFT進行洗錢活動，且通常結合其他方式以作掩飾，但對比詐騙犯，至今僅有小量證據顯示NFT被恐怖分子或武器擴散分子使用。

檢討又發現，相關數字安全保護不足，挑戰涉及版權及商標保護，NFT價格炒作及波動可讓NFT及NFT平台相關罪犯行騙及盜竊。部分NFT公司及平台亦欠缺適當管控，以紓緩市場公正性風險及應對洗錢、恐怖分子融資及逃避制裁。檢討認同包括行業工具、執法、分析公共區塊鏈等紓緩措施可減少部分風險。

促加強執法及規管 是故，美國財政部建議白宮採取行動，包括提升行業對現有規管的認識，對NFT及平台增加現有法例執行和監管，以及考慮進一步規管NFT及NFT平台。

除了NFT監管外，美國總統大選參選人對加密貨幣的立場，亦成為市場焦點。紐約證券交易所（NYSE）總裁Lynn Martin表示，若美國監管環境更加明確，NYSE將會考慮提供加密貨幣交易服務。他指出，美國比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）上市以來累積了580億美元的資產，這是一個強烈的信號，表明市場對受監管加密產品的強烈需求，他亦對使用區塊鏈技術以提高金融流程的效率和透明度持樂觀態度，特別是對於市政債券等流動性較差的資產。

此外，截至本周二，貝萊德（BlackRock）旗下的iShares比特幣信託基金管理着196.8億美元的資產，而灰度（Grayscale）比特幣信託基金則管理着196.5億美元的資產，意味iShares比特幣信託基金已超過其競爭對手Grayscale比特幣信託基金，成為全球最大的比特幣ETF。