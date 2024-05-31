瑞銀估大宗商品一年回報10%

受隔夜美國國債孳息率上升的影響，大宗商品於周四表現偏軟。現貨金價昨日曾挫0.66%至每安士2,322.73美元，紐約期油亦一度跌0.59%至每桶78.76美元。不過，專家依然看好大宗商品後市的表現，瑞銀財富管理預計，未來6至12個月內大宗商品指數的總回報率約為10%。

偏好石油 料減產延長 瑞銀財富管理美洲投資總監Solita Marcelli表示，在眾多大宗商品之中，目前保持對石油的偏好，但同時建議使用更積極的投資方法管理倉位，好規避風險，並保留吸引力的風險回報；整體而言，今年美國的利率仍可能會下降，庫存回補周期預示着全球工業活動有所好轉，有利於大宗商品。

她並稱，石油需求依然強勁，但減產可能會延長。市場對近期石油庫存增加感到擔憂，然而5月的首19日石油輸出國組織（OPEC）原油出口量處於2023年8月以來的最低水平，預計石油輸出國組織及盟友（OPEC+）將在6月2日舉行的會議上將當前減產措施至少再延長3個月。

另外，各國央行的買金需求應該會為金價提供良好的支撐。繼全球央行第一季有史以來最強勁的購買量之後，瑞銀將今年此類買家的需求預測從800至850噸，上調到950至1,000噸。

建議金價2300關低吸 此外，瑞士貿易數據顯示中國買盤持續強勁，而在中東戰爭和中美貿易緊張等地緣政治不確定性的背景下，作為對沖工具的黃金需求應保持穩健。瑞銀近期將黃金的年底價格預測上調至每安士2,600美元，並且建議在2,300美元或更便宜的價位逢低買入。