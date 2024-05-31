港曾辦兩盛事 經濟效益未彰顯

香港曾經協助北京舉辦2008年奧運會馬術比賽，亦在2003年舉辦過「維港巨星匯」大型國際演唱會，究竟兩項盛事對這兩年經濟效益貢獻有多大？

協辦馬術賽叫好不叫座 香港曾經協助北京舉辦奧運馬術比賽，包括香港體育學院改建的沙田奧運馬術賽場，主賽場要求一絲不苟，耗資12億元建造，港府曾預計為本地帶來估計可吸引一萬至3萬名遊客，收益約一億至3億港元，3億至4億元旅遊收益。

不過，奧運馬術賽卻叫好不叫座，海外遊客未見踴躍，整體酒店入住率只得八成；花費上10億元建造的場地在奧運後拆卸了一半，賽前售出門票20萬張，最終僅15.5萬人入場，近四分之一人沒有入場，收益不似預期，而門票收益歸北京奧組委。

在本地生產總值（GDP）增長情況方面，2008年為增長2.1%，低於其前3年平均6.9%；2008年之後的3年平均GDP增長為3%。

維港巨星匯免費派門票 至於維港巨星匯，背景是2003年香港被非典型肺炎嚴重打擊，除了死亡人數冠全球近300人外，本地旅遊業亦陷低潮，港府當年決定投入10億元公帑振興經濟。當中包括贊助1.2億元邀請西班牙勁旅皇家馬德里球隊到訪香港、補貼4,400萬元予利物浦亞洲之旅，舉辦「維港巨星匯」等。後者邀請Prince、Santana、Rolling Stone等國際巨星來港演唱，港府總支出達1.3億元。

然而，整個維港巨星匯被指過程混亂、宣傳不足，有場次需要免費派發門票來撐場。

在盛事經濟的協助下，加上香港從1997年金融風暴、2000年期間的科網股泡沫爆破之後不斷回復，2003年GDP升3.1%，2004和2005年更升8.7%和7.4%。