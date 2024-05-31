天后開騷振經濟被過分吹捧 券商：僅小國推動力較大

Taylor Swift去年開始她的世界巡迴演唱會。

美國流行樂壇天后Taylor Swift去年開始的Eras世界巡迴演唱會，所到之處，萬人空巷，堪稱大型盛事。本次全數逾150場演唱會，被外媒吹捧經濟效益將達到50億美元（約390億港元），超過50個國家的國內生產總值（GDP），更冠以「Swiftonomics」（可譯泰勒絲經濟學）的美譽。

星辦6場旅遊收益28億 日資券商野村全球市場研究的研究報告直言，「Swiftonomics」被吹得過大，對於小型國家如新加坡或瑞典的推動力可能會較大。可是對美國、英國、日本等大型經濟體的宏觀經濟推動，其實僅限於地區上而已。

剛剛於3月份舉辦完的6場新加坡站Eras演唱會，據說帶動了3.5億至5億坡元（即最高約28.75億港元）的旅遊收益。

野村估計，僅門票收入便高達7,520萬坡元（約4.32億港元），其中1,950萬坡元歸新加坡所有。據旅遊票務網站Trip.com指，3月1至9日期間新加坡入境航班購票增加186%，住宿預訂增加460%，旅遊景點預訂激增2,373%。酒店分析公司Smith Travel Research的數據顯示，3月的新加坡酒店預訂量猛增10%，是近8個月以來最高紀錄。

政府傳每場補貼2340萬 值得留意的是，亞洲區僅得東京和新加坡舉辦該演唱會。泰國總理賽塔2月時就曾爆料，說新加坡政府是以每場300萬美元（約2,340萬港元）補貼，才力邀到她演唱。

香港與新加坡同樣為小型對外開放型經濟體，基礎設施同樣完善，如邀得天王天后級來港演唱，經濟效益可能會相若。遺憾香港暫時未有如新加坡般可以容納5萬觀眾的表演場地。

至於大型經濟體，野村以去年3至8月Swift在美國舉行的53場演唱會計算，估計帶動消費支出50億美元（約390億港元），但對全美國去年首3季的零售銷售推動僅0.03%，對GDP推動0.02%，相對影響力較低。