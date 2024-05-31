舉辦奧運會有無錢賺？

每屆平均超支1.7倍 僅洛杉磯盈餘16億 香港政府今年力谷盛事經濟，暫時成效未知。碰巧4年一度的國際盛事——奧運會7月在巴黎啟動，翻查資料，如單以盈利目的出發，歷史上確實曾經出現過有主辦城市賺錢，但更多是蝕錢收場。並且更有主辦方「計錯數」，為城市帶來幾十年的長期債務，要由納稅人「埋單」。

牛津大學指出，1976至2012年間的夏季奧運會平均超支達252%。其後該大學於2020年再公布研究結果，指奧運運動相關的支出平均達120億美元（約936億港元），非運動相關支出更要高出許多倍。而且自1960年以來，每屆夏季奧運及冬季奧運都超支，平均超支172%，超支程度遠遠超過造橋、鋪路、建水壩等重大工程。

其實，如果追溯歷史，1970年代以前，即電視轉播時代開啟之前，主辦單位並不指望能夠獲利，而因為主辦賽事的城市通常在發達國家，基礎設施如酒店、機場、道路、體育場館等較為完備，加上1970年以前賽事數目和參與人數較少，奧運會成本往往在可控範圍。

蒙特利爾建設延誤孭債117億 然而1976年加拿大蒙特利爾夏季奧運會成為舉辦奧運的財政風險教材。當年該城市預計的成本為1.24億美元，惟最終估計實際超支達720%。這主要是由於新體育場館的建設延誤和成本超支，使該市的納稅人背負了約15億美元（約117億港元）的債務，直至2006年才能還清。

有蒙特利爾前車之鑑，結果1979年洛杉磯成為唯一申辦1984年奧運會的城市，使其能夠與國際奧委會（IOC）談判獲得異常優惠的條款。而且最重要的是，洛杉磯幾乎完全依賴現有的體育場館和其他基礎設施，沒有承諾建造新的奢華場館。加上電視轉播收入大幅增長，使洛杉磯成為唯一舉辦奧運獲利的城市，營運盈餘達到2.15億美元（約16.77億港元）。

創造就業及旅業幫助微 亦有人將對全國經濟效益，以及創造就業機會等納入舉辦奧運與否的考慮。不過，根據美國兩所大學所做的研究，以1950至2005年獲選和落選奧運主辦城市作比較，發現舉辦奧運無論對人口、實際人均國內生產總值（GDP）和貿易開放這些指標都沒有長期影響。

創造就業方面，有學者就對2002年美國鹽湖城奧運會作研究，發現短期內增加了7,000個工作崗位，數字只是官員承諾的十分之一，而且就業率沒有長期增加。

歐洲復興開發銀行的研究更加表明，奧運建設所創造的就業往往是暫時的，除非主辦地區失業率很高，否則這些工作機會大多流向已經就業的工人。2012年倫敦奧運期間創造的4.8萬個臨時工作，就大部分由已就業的人擔當，只有10%流向了先前失業的人。

至於旅遊業，其實未有證據長遠一定有幫助。例如巴塞隆拿1992年奧運會後，在最受歡迎歐洲目的地城市的第11位，升至第6位。另外，悉尼、溫哥華在奧運後都見遊客上升。可是倫敦、北京、鹽湖城都在奧運幾年後見遊客人數下跌。

不應期望獲得經濟利益 所以舉辦奧運會的城市，不應抱獲得經濟利益的期望。反而應專注於推廣運動、促進外交，改善國際形象等非經濟得益。又或者，可以學2022年的冬季奧運會，看看北京是如何順道向世界展示怎樣使用數碼人民幣。

歷屆奧運會成本 部分年份奧運會超支比率