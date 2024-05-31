絲絲講場：《慶餘年2》大熱 閱文乘勢攻海外

王總話，拎旗下文學作品出海係重要嘅戰略目標，《慶2》未開機已經考慮大搞出海，所以先有同迪士尼合作，揀迪迪尼係因為佢有「合家歡氣質」，近年有唔少中國作品在Netflix等串流影視平台上畫，期望第日迪迪尼有愈嚟愈多嘅中國節目。

但佢強調，搶攻海外急唔嚟，事關競爭對手係全球，所以公司希望用3至5年規劃好作品，況且首先要培養當地睇中國影視嘅習慣，現階段仲未到獲得穩定收益嘅地步，對於新興地區要放長線釣大魚，大家唔好有太高預期。

閱文並無公布收入嘅地區分布，《慶2》正式同觀眾見面以嚟，股價反而跌咗超過10%，但絲絲希望中國都可以好似日本同南韓咁，文化軟實力愈嚟愈強啦！

料廣告收入逾4億 另外，業界人士估計，喺《慶2》落廣告可能比《顏心記》再貴約莫兩成，又話前排《繁花》喺央視播放嗰陣，廣告每秒20萬元（人民幣‧下同），視頻平台每集袋5,000萬元廣告收入，預計《慶2》淨係廣告收入都會多過《繁花》嘅3億至4億元。

不過，《慶2》播放廣告太多，被廣大內地網友圍插，專家亦都話，過多廣告和商業植入隨時影響會員續期同吸客，一定要諗點平衡。

余絲韻