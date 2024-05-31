產經

華養老金恐11年耗盡

中國人口高齡化問題嚴重，恐對經濟構成壓力。 中國人口高齡化問題嚴重，恐對經濟構成壓力。
中國人口高齡化問題嚴重，恐對經濟構成壓力。
3億人快退休 料60歲以上佔總人口逾30%
內地人口老化減緩經濟增速，成為中外專家口中一種可預見的「灰犀牛」（即機會率大且影響巨大的潛在危機）事件，如外媒引述市場調查機構歐睿國際（Euromonitor International）調研所預期，未來10年，約有3億個目前年齡在50至60歲之間的人士將離開中國的勞動力大軍，幾乎相當於整個美國人口。伴隨而來的，可能是一場巨大而緩慢的養老金風暴，中國社科院亦曾警告，全國城鎮職工基本養老保險基金累計結餘將於2035年耗盡。
據國家統計局，2023年底為止，中國總人口14.09億，比前一年底減少208萬人，已連續兩年負增長。60歲或以上人口為2.96億人，佔整體人口21.1% ，其中，65歲以上人口為2.16億人，佔15.4%。官方預測，到2035年60歲或以上人口佔內地總人口比例將超過30%，將突破4億大關，進入深度高齡化社會。
威脅經濟 加大財政壓力
不過，歐睿的預測更為嚴峻，估計中國約有3億人將在未來10年退休，亞太地區65歲以上的人有一半在2040年前在中國生活。這些預測意味中國人口危機可能是計時炸彈，正逐步威脅經濟基礎、加大政府財政壓力，甚至將對養老基金造成衝擊。
截至2023年底，內地全國企業職工基本退休保險基金累計結餘已接近6萬億元（人民幣‧下同），與中國社科院早年的預測一致。惟據社科院報告推算，基金累計結餘此後將持續增長，在2027年料達到高峰6.99萬億元，然後開始迅速下降，直到2035年耗盡。
同時，退休金發放人數不斷上升。人力資源和社會保障部公布，截至今年3月底，全國基本養老、失業、工傷保險投保人數分別為10.7億人、2.4億人、2.9億人，較去年增1,434萬人、449萬人、558萬人。人社部專家提到，2029年內地將面臨退休金供應不足的巨大壓力。
由於內地退休金體制由3大支柱構成，而第一支柱正是政府主導的基本退休保險基金，因此在2020年基本養老保險首次出現收支失衡的情況時，業界開始憂慮養老金缺口不斷擴大的問題。
三支柱平衡發展減負擔
不過，去年10月底召開的中央金融工作會議，已明確提出做好養老金融的要求，為養老金融發展壯大指明方向，做好養老金融這篇大文章，促進「三支柱」平衡發展。所指的是第二支柱職業養老金，包括企業年金與職業年金；及第三支柱個人養老金。
官媒引述專家意見指，政府已認識到財政政策不應成為唯一手段，須利用金融市場促進「三支柱」平衡發展。
內地企業職工基本退休保險基金累計結餘預測內地企業職工基本退休保險基金累計結餘預測
內地企業職工基本退休保險基金累計結餘預測
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