華養老金恐11年耗盡

3億人快退休 料60歲以上佔總人口逾30% 內地人口老化減緩經濟增速，成為中外專家口中一種可預見的「灰犀牛」（即機會率大且影響巨大的潛在危機）事件，如外媒引述市場調查機構歐睿國際（Euromonitor International）調研所預期，未來10年，約有3億個目前年齡在50至60歲之間的人士將離開中國的勞動力大軍，幾乎相當於整個美國人口。伴隨而來的，可能是一場巨大而緩慢的養老金風暴，中國社科院亦曾警告，全國城鎮職工基本養老保險基金累計結餘將於2035年耗盡。

據國家統計局，2023年底為止，中國總人口14.09億，比前一年底減少208萬人，已連續兩年負增長。60歲或以上人口為2.96億人，佔整體人口21.1% ，其中，65歲以上人口為2.16億人，佔15.4%。官方預測，到2035年60歲或以上人口佔內地總人口比例將超過30%，將突破4億大關，進入深度高齡化社會。

威脅經濟 加大財政壓力 不過，歐睿的預測更為嚴峻，估計中國約有3億人將在未來10年退休，亞太地區65歲以上的人有一半在2040年前在中國生活。這些預測意味中國人口危機可能是計時炸彈，正逐步威脅經濟基礎、加大政府財政壓力，甚至將對養老基金造成衝擊。

截至2023年底，內地全國企業職工基本退休保險基金累計結餘已接近6萬億元（人民幣‧下同），與中國社科院早年的預測一致。惟據社科院報告推算，基金累計結餘此後將持續增長，在2027年料達到高峰6.99萬億元，然後開始迅速下降，直到2035年耗盡。

同時，退休金發放人數不斷上升。人力資源和社會保障部公布，截至今年3月底，全國基本養老、失業、工傷保險投保人數分別為10.7億人、2.4億人、2.9億人，較去年增1,434萬人、449萬人、558萬人。人社部專家提到，2029年內地將面臨退休金供應不足的巨大壓力。

由於內地退休金體制由3大支柱構成，而第一支柱正是政府主導的基本退休保險基金，因此在2020年基本養老保險首次出現收支失衡的情況時，業界開始憂慮養老金缺口不斷擴大的問題。

三支柱平衡發展減負擔 不過，去年10月底召開的中央金融工作會議，已明確提出做好養老金融的要求，為養老金融發展壯大指明方向，做好養老金融這篇大文章，促進「三支柱」平衡發展。所指的是第二支柱職業養老金，包括企業年金與職業年金；及第三支柱個人養老金。

官媒引述專家意見指，政府已認識到財政政策不應成為唯一手段，須利用金融市場促進「三支柱」平衡發展。

內地企業職工基本退休保險基金累計結餘預測