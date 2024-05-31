豐田上月產銷雙降 在華賣車挫27%

豐田汽車（Toyota）4月銷售及產量齊向下，原因是其車型普銳斯（Prius）早前大批召回及暫時停止交付，加上中國及日本市場銷量表現欠佳，抵銷歐洲及北美的雙位數增長。

事緣豐田從4月4日起停產Prius，並於5月17日向日本國土交通省申請召回13.53萬輛2022年11月至2024年4月生產的Prius。此外，中國汽車市場雖大，但陷入激烈的價格戰當中，中國車企銷售的電動車及混能車大增，對包括日本的外資車企銷量構成極大壓力。

該企4月全球銷量下跌0.5%，其中作為全球最大汽車市場的中國銷量下滑27%，日本交付量下降14%，因而抵銷歐洲20%及北美16%的升幅。4月該企銷售的汽車中，有近四成為混能車，只有2%是電動車。

墨西哥廠房缺人手礙生產 至於產量方面，該企4月下降8.8%至81.66萬輛；而包括子公司大發汽車及日野汽車在內的全球銷量，4月按年減少4.5%至83.57萬輛，主要是中國、日本、泰國和墨西哥等市場的產量疲軟，抵銷了美國和印度增產量增長。該企位於墨西哥的工廠因勞動力短缺，今年2至3月曾多次停產，影響了產量表現。

回顧截至今年3月底止財政年度，豐田的產量、銷量及股價都破紀錄，共售出1,110萬輛汽車，經營溢利達5.4萬億日圓。展望本財年，能否延續強勢，顯然存在未知數。該企昨日在日本收市報3,330日圓，按日跌60日圓或1.77%，較52周高位3,891日圓累跌16.84%。