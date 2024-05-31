SK會長須分身家78億 控股公司股價漲9%

前妻：我爸助公司壯大

崔被爆婚外情兼有私生子後，2017年主動與盧離婚，可是「傾唔掂數」要對簿公堂，之後盧不滿分身家的裁決提出上訴。雙方爭議是崔主張身家是「父幹」繼承得來，但盧主張前夫以SK集團為主的身家也有她的「父幹」，即權傾一時的盧泰愚1990年代提供資金助這位女婿收購電訊等業務，為SK集團發展奠下重要基礎，所以她在SK集團也有貢獻，並非單單做少奶，首爾高等法院採納，遂有最新判決。SK集團表示崔會上訴。