SK會長須分身家78億 控股公司股價漲9%
南韓財閥SK集團會長崔泰源與已故前總統盧泰愚之女盧素英的世紀離婚官司擾攘多時，首爾高等法院昨日裁定，崔不但要支付20億韓圜的贍養費，更要分身家1.38萬億韓圜（約78.44億港元），為當地離婚訴訟財產分配金額的新紀錄。
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崔被爆婚外情兼有私生子後，2017年主動與盧離婚，可是「傾唔掂數」要對簿公堂，之後盧不滿分身家的裁決提出上訴。雙方爭議是崔主張身家是「父幹」繼承得來，但盧主張前夫以SK集團為主的身家也有她的「父幹」，即權傾一時的盧泰愚1990年代提供資金助這位女婿收購電訊等業務，為SK集團發展奠下重要基礎，所以她在SK集團也有貢獻，並非單單做少奶，首爾高等法院採納，遂有最新判決。SK集團表示崔會上訴。
莫名其妙的是，SK集團的控股公司，即記憶體大廠SK海力士、南韓最大電訊商SK電訊等的母企SK Inc.，股價同日一度暴漲15.89%，收市仍升9.26%，市值上漲折合逾56億元，反觀兩棵搖錢樹SK電訊和SK海力士分別跌0.19%及3.36%。基金經理分析，這是因為法官要崔交現金，市場憧憬他會為了籌錢想辦法谷起SK Inc.的股價。
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