歐徵華電動車關稅擬押後

留待6月9日後決定 免影響議會選舉 美國已公布對華中國電動車加徵關稅，市場都在關注作為美國親密盟友的歐洲，會否緊跟美國行動，同向華電動車加徵關稅。不過，最新消息是，歐盟委員會對中國電動車徵收的針對性關稅，將會推遲至6月9日歐洲議會選舉結束後才作決定，以免令相關問題變成選舉議題之一。

事緣歐盟委員會自去年10月初對中國的電動車展開調查，需時最多13個月，該委員會可在調查開始9個月之後實施臨時反壟斷關稅，而有關措施原本在6月5日或之前公布。此前歐盟曾警告，3家中國電動車企沒有為反補貼調查提供足夠資料。

中企擁30%成本優勢 事實上，中國電動車正以高速滲透歐洲市場，為歐洲傳統車廠造成極大壓力。美國商業諮詢機構榮鼎集團（Rhodium Group）的數據亦顯示，與歐洲競爭對手相比，中國車企擁有30%或更大的成本優勢。去年中國電動汽車佔歐洲電動汽車市場份額的19%，按年升3個百分點。

平治CEO倡調低稅率 不過，不少歐洲車企都批評擬向中國電動車加徵關稅的做法不智。德國最大汽車製造商福士汽車（Volkswagen，內地稱大眾汽車）董事Thomas Schmall曾直言，德企與中企的競爭差距，僅剩兩、3年的時間，若德企不加快速度，將很難生存下去。平治（Mercedes-Benz）行政總裁（CEO）Ola Kallenius更曾表示，來自中國的競爭將有助歐洲廠商有更好的出品，並認為保護主義是一條走向錯誤的道路，呼籲歐盟調低（而不是調高）中國電動車關稅。這也許說明歐洲車企的難處，內銷競爭力遜色，一旦貿易戰打擊海外尤其是在中國的銷售，歐洲車企便成不折不扣的大輸家。

歐洲對進口中國電動車意見不一