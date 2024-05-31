日官員：入市托匯成效有限

日圓再現弱勢，每百日圓兌港元昨日曾低見4.95，其後雖然從低位反彈，但大致在4.98這個近期低位徘徊；日圓兌每美元則曾挫0.44%至156.91。消息指，日本官員已了解到入市干預來穩定匯價的做法成效有限，故財務省成立了一個由20名專家組成的小組，探討圓匯疲弱的結構性因素，包括貿易和投資等問題。

小組由財務省副大臣神田真人領導，在3月以來的4次會議看到，有官員指，連本地人也不再在國內投資，海外賺得利潤續在海外使用，本地直接投資很低。另一官員更指，日本經濟基本面須改變，日圓相對價值才會改變；干預匯市可抑制投機行為，但無法扭轉日圓長期弱勢。

估去年海外收入僅1/3回流 小組成員之一瑞穗銀行首席市場經濟學家唐鎌大輔料，在去年35萬億日圓的基本收入盈餘中，或僅大約三分之一回流日本。另一專家成員、福岡金融集團首席策略師佐佐木融指，有迹象顯示在日本免稅股票投資計劃下，外國股票受到歡迎。如日本家庭對日圓失信心，將1,100萬億日圓現金和存款轉至海外，日本或面臨更多麻煩。

美日息差大，是日圓疲弱的主要因素之一。日本央行董事會成員足立誠司日前強調，央行將逐步減少購債，以確保長期收益率能準確反映市場信號；又說如果日圓走軟導致通脹上升，那麼提高利率可能是合適的。

澳私人新資本開支勝預期 澳洲昨日則公布了首季私人新資本開支，按季升1%至404.87億澳元，勝市場預期的升0.6%，前值由升0.8%向上修訂至升0.9%；按年升5.5%。澳元昨日曾微升0.07%至0.6615美元，或兌5.17港元。