南韓兩成中產家庭入不敷支

高息環境持續之下，債務負擔亦大大影響居民的消費與投資。今年首季，在南韓的中產階層家庭中，每5戶中就有一戶過着支出大於收入，即入不敷支的「赤字生活」，分析指這現象與高物價、高利息和薪金低增長有關。

外媒引述南韓統計廳家庭動向調查顯示，收入前20至40%的家庭赤字比率高達18.2%，按季升3.4個百分點；收入排名前40至60%的家庭，未能擺脫赤字的比率也達17.1%。可見當地經濟長期停滯，不僅束縛着低收入人群，更影響當地社會的中流砥柱─中產階層。

今年首季南韓月均家庭支出按年增2.5%，但同期家庭收入僅增1.4%。若考慮到3%左右的物價升幅，實際收入反而減少1.6%，故見當地首季家庭實際收入呈現7年來最大幅度的跌勢，豈非無因。據報南韓食品、非酒類飲料價格在一年內上漲7.2%，高息下每月的利息費用按年也大增11.2%，惟居民收入沒有增長，開源節流效果自然亦受到限制。

聯合國估全球失業率降至4.9% 此外，就業市場表現對景氣好壞有莫大關係。聯合國旗下國際勞工組織（ILO）指，今年全球失業率料按年下跌0.1個百分點至4.9%，低於今年1月預測的5.2%，主要是基於中國、印度及高收入國家失業率低於預期而作出調整。

該組織預計，明年全球失業率與今年持平，維持4.9%，並指宏觀經濟環境回穩導致相對穩定的勞工市場展望。然而，中期情況仍存不確定性，因預計全球貨幣及財政政策調整，緊縮性宏觀經濟政策對勞工市場影響產生滯後效應；預計今年全球失業人數達4.02億人，高於去年的3.99億人，其中低收入及高收入國家女性失業情況均較男性嚴重。