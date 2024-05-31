泰國擬申入金磚聯盟

料成首個東南亞成員 最快10月生效 俄烏戰事持續，以美國為首的西方國家全方位制裁俄羅斯，此消彼長加速了「去美元」進程，同時造就金磚國家組織（BRICS）日益壯大，抗衡以歐美國家為中心的陣營。最新消息指，泰國政府內閣批准了關於加入金磚國家組織的意向書草案，表達了加入的意願，亦是東南亞首個國家即將加入相關組織。不過，分析指泰國的成員資格或要等到今年10月在俄羅斯舉行的年度金磚國家峰會才會生效。

提升國際地位 增話語權 泰國總理府發言人指，內閣認為，成為金磚國家成員將令泰國獲益，而與其他南方國家合作，亦有助提升他們國際地位，加強全球舞台中扮演的角色，以便在未來發揮重要的經濟和政治作用，尤其在貿易、投資、金融、糧食和能源安全領域，同時增加泰國參與共同構建世界新秩序的機會。

至於「金磚國家」一詞源自高盛首席經濟學家奧尼爾（Jim O'Neill）2001年的一份報告，提出用巴西、俄羅斯、印度和中國4個新興市場國家英文名稱首個字母組成縮寫，又因「BRIC」的發音同英文單詞「Brick」（磚頭）相近，繼而譯作「金磚四國」。

現時組織由原先的4個國家，增至包括南非、伊朗、沙特阿拉伯、阿聯酋、埃及與埃塞俄比亞共10個國家成員，佔全球國內生產總值（GDP）逾三成。

滙控傳搶銀行家攻中東 隨着交易完成，代表滙控徹底「甩手」俄羅斯業務，惟雙方均未有交代交易條款及作價。滙控早前曾經表示，估計出售俄羅斯業務帶來3億美元（約23.4億港元）的損失，而俄羅斯要求外資出售資產時，折讓幅度最少達50%。

另外，近年標榜「重返亞洲」的滙控，據報正向私人銀行家招手，尋求擴展中東業務。去年由瑞信過檔滙控，領導中東和北非私人銀行業務的Aladdin Hangari接受外媒訪問時稱，該行去年已增聘100名銀行家，並冀在未來數個月在中東地區伺機招聘，協助其部門在未來5年內將客戶資產由現時的850億美元（約6,630億港元），再增加約60%，至約1,360億美元（約1.06萬億港元）。

報道又指，滙控雖然聚焦亞洲財富業務，但其在中東的表現卻長期落後於瑞銀等競爭對手。除了Aladdin Hangari，該行去年亦羅致了幾名瑞信員工，以擴大滙控在卡塔爾、科威特和沙特阿拉伯等國家的業務覆蓋範圍。