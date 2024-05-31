人行：完善人民幣跨境使用

在美元匯率和境內客盤購匯（賣人民幣買外匯）壓力夾擊下，全面反映人民幣供需表現的CFETS人民幣匯率指數在5月受壓，惟有指4月以來，沿海地區多家企業在地方外匯監管口頭指導下，減少或延遲大額購匯，昨日在岸人民幣匯價更止跌回升。中國人民銀行副行長陶玲向官媒強調，會完善人民幣跨境使用基礎性制度安排。

陶玲提及，就人民幣國際化將重點做好5個工作，首要是加強本外幣協同，更好滿足各類主體對人民幣交易結算、投資及融資、風險管理等需求，推進貿易投資便利化；深化金融市場開放，增強金融市場透明度和可預期性，提高人民幣金融資產流動性，亦會支援更多境外央行、國際開發機構、跨國企業集團等在境內發行熊貓債（即境外機構在內地發行以人民幣計價的債券），以及支援上海加快國際金融中心的建設。

必要時或沽國債 至於備受追捧的國債，人行回覆外媒查詢時稱，高度關注債市潛在風險，必要時會沽出低風險債券，包括國債操作。消息刺激30年期國債由日內低位反彈。

昨日由官方開出的中間價報7.1111，略跌5點子。早段離岸人民幣一度低見7.2738兌每美元，隨後中資機構傳出在離岸市場拋售美元，擬推動離岸人民幣回穩，甚至高見7.2476，即每百港元兌92.71元人民幣。在岸人民幣昨午4時30分收報7.2455，按日轉升32點子，結束兩連跌。

有能力運用不同貨幣政策工具的人行，已連續兩個交易日大額「放水」合共5,060億元（人民幣‧下同），昨日再進行2,600億元的7天期逆回購操作，比周三淨投放規模再增加10億元至2,580億元。

然而，A股隨外圍市況下行，滬綜指全日收跌0.62%，報3,091點，深成指亦跌0.32%至9,384點，深圳創業板指數則升0.12%至1,813點。