萬科擬與內銀深入磋商500億貸款

今年是禹洲成立第30年，郭英蘭稱，將堅守初心，面對問題，又直言未來內地宏觀經濟政策將持續支持房地產行業。她認為，房地產行業會迎來根本性的轉變，企業要積極進行自身的變革創新，以適應新模式的發展要求，將成為重大的考驗。