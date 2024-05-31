萬科擬與內銀深入磋商500億貸款
由國務院及中國人民銀行定調新一輪的住房金融政策走向後，一線城市再次擔任「先行者」角色落實樓市鬆綁措施。據內媒統計，截至目前已有逾20個省份明確取消房貸利率下限並降低首付比例下限，各地按「因城施策」原則支持合理住房需求。不過，房企獲取貸款周轉的步伐仍然緩慢，市傳資金流緊張的萬科企業(02202)正與大型銀行就約500億元（人民幣‧下同）貸款進行深入磋商。
龍光重組或礙港豪宅控權
上月外媒曾指，萬科正準備提供總值約1,300億元的資產包作為抵押品，以尋求新的銀行貸款。昨日最新消息指，在金融監管機構指示銀行向該企提供資金支持後，這筆可能由工商銀行(01398)牽頭的貸款在幾個月前開始磋商，而是次貸款涉及價值約800億至900億元的房地產資產作為擔保，就是萬科上述約1,300億元資產包的一部分，估計貸款所得將用於償還債券和其他債務。
早已債務違約的龍光集團(03380)一直處理境外債務管理方案，有關80億美元的重組計劃協議可能進入關鍵階段，只剩下3個月的時間來支付或再融資一筆貸款，否則有機會面臨失去香港豪宅項目控制權的風險，並引發龍光私人債務持有者的憂慮。
而日前交代建議境外債務重組進一步資料的花樣年控股(01777)，表示至今持有相當於公司現有債務工具81.96%之債權人已加入重組支持協議。
禹洲：利用各種渠道自救
另外，禹洲集團(01628)主席兼首席執行官郭英蘭據報稱，公司積極利用各種渠道，通過債務重組、資產處置以等方式進行自救，以緩解資金的壓力。其中，境外債務重組方面取得重大的進展，成功實施重組方案將使公司能夠實現資本結構改善，應對其長期的業務發展。
今年是禹洲成立第30年，郭英蘭稱，將堅守初心，面對問題，又直言未來內地宏觀經濟政策將持續支持房地產行業。她認為，房地產行業會迎來根本性的轉變，企業要積極進行自身的變革創新，以適應新模式的發展要求，將成為重大的考驗。
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