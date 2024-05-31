華傳罰羅兵咸逾10億 破紀錄
涉恒大財務造假 部分內地辦公室恐停業
中國證監會3月中轟動公布，已被頒令清盤的中國恒大(03333)的內地經營主體恒大地產2019年63%盈利是「水分」，2020年更多達87%，兩年合共虛增收入5,641億元（人民幣‧下同），期間為其核數的會計師樓羅兵咸永道（PwC）被「祭旗」乃早晚的事。消息指，中國財政部最快本周就恒大向羅兵咸開罰單，罰款金額10億元起跳，比去年創的目前紀錄多近5倍。
被稱為美國史上最大會計醜聞的安隆（Enron）不過是事發前5年虛增6億美元收入，而恒大地產單是2019至2020年就有920億元的利潤是水分。安隆案導致其核數師、昔日與羅兵咸等並列的「5大會計師樓」之一安達信（Arthur Andersen）轟然倒下，被羅兵咸吞併，如今輪到羅兵咸栽在恒大。
中石油決定取消續聘議案
如果羅兵咸僅被罰10億元，也許不是最嚴重，畢竟內地分支普華永道中天會計師事務所單是2022年的生意額就高達79.2億元，冠絕全國會計界，跟羅兵咸全球收入503億美元，折合約3,646億元相比只屬「零頭」，更「啃」的除了聲譽受損，就是市傳部分內地辦公室或會被勒令暫停營業。
剛好近日接二連三有大型上市公司打算不再續聘羅兵咸為核數師，周四輪到中國石油(00857)，謂「鑑於近期有關審計行業相關事項還需進一步核實」，經與羅兵咸協商後，就算雙方沒有意見分歧或未解決事宜要股東關注，也決定取消續聘其為核數師的股東周年大會普通決議案，會盡快考慮及提議適當的機構擔任2024年度的內地和境外核數師，預計不遲於今年底前召開臨時股東大會讓股東審議。
會計對收入的確認有準則，就地產而言，通常是業主收樓後始能入帳。不過，國際信貸評級機構惠譽指出，恒大的做法與很多內房企業大致相同。
內房企7703億債今年到期
即使把羅兵咸開鍘，內房的爛攤子仍有待收拾。中指研究院統計顯示，內房企業今年到期債務規模仍高達7,703.1億元，其中約31%是境外發行，換言之境內債壓力較大。就算總額已連降3年，並且較2021年壓縮近40%，兼夾大量債務得到延期，形勢依然嚴峻。
有業內人士不諱言，該公司今年已停止買地，賣樓回籠資金會盡量匯返總部用來還債，兼繼續推進「人員優化」（裁員的委婉語）和薪酬調整等措施。中指院企業研究總監劉水指，從大量房企今年不敢再提賣樓目標來看，房企相當謹慎，一旦樓市銷情仍不旺，不排除繼續「以價換量」，加快資金回籠。
惠譽估計，內地今年樓盤銷售面債仍會較去年顯著下跌，並分析中國近期不斷出招救樓市對不同行業信貸狀況的影響，其中內銀就算資產質素應該不會顯著轉壞，撤銷樓按利率下限等難免會進一步損害淨利息收益率。
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