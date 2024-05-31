華傳罰羅兵咸逾10億 破紀錄

被稱為美國史上最大會計醜聞的安隆（Enron）不過是事發前5年虛增6億美元收入，而恒大地產單是2019至2020年就有920億元的利潤是水分。安隆案導致其核數師、昔日與羅兵咸等並列的「5大會計師樓」之一安達信（Arthur Andersen）轟然倒下，被羅兵咸吞併，如今輪到羅兵咸栽在恒大。

中石油決定取消續聘議案 如果羅兵咸僅被罰10億元，也許不是最嚴重，畢竟內地分支普華永道中天會計師事務所單是2022年的生意額就高達79.2億元，冠絕全國會計界，跟羅兵咸全球收入503億美元，折合約3,646億元相比只屬「零頭」，更「啃」的除了聲譽受損，就是市傳部分內地辦公室或會被勒令暫停營業。

會計對收入的確認有準則，就地產而言，通常是業主收樓後始能入帳。不過，國際信貸評級機構惠譽指出，恒大的做法與很多內房企業大致相同。

內房企7703億債今年到期 即使把羅兵咸開鍘，內房的爛攤子仍有待收拾。中指研究院統計顯示，內房企業今年到期債務規模仍高達7,703.1億元，其中約31%是境外發行，換言之境內債壓力較大。就算總額已連降3年，並且較2021年壓縮近40%，兼夾大量債務得到延期，形勢依然嚴峻。

有業內人士不諱言，該公司今年已停止買地，賣樓回籠資金會盡量匯返總部用來還債，兼繼續推進「人員優化」（裁員的委婉語）和薪酬調整等措施。中指院企業研究總監劉水指，從大量房企今年不敢再提賣樓目標來看，房企相當謹慎，一旦樓市銷情仍不旺，不排除繼續「以價換量」，加快資金回籠。

惠譽估計，內地今年樓盤銷售面債仍會較去年顯著下跌，並分析中國近期不斷出招救樓市對不同行業信貸狀況的影響，其中內銀就算資產質素應該不會顯著轉壞，撤銷樓按利率下限等難免會進一步損害淨利息收益率。

羅兵咸捲入恒大風波