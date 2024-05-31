道指曾挫440 專家：現屬買細股良機

Michele Ward認為，目前美股的情況猶如1970年代初期。

自去年下旬展開的美股升勢，主要集中在所謂的「美股七雄」（Magnificent 7）即包括微軟（Microsoft）、英偉達（Nvidia）在內的少數超大市值科技公司，而中小型股卻一直跑輸大市。普徠仕美國小型公司股票基金的投資組合專家Michele Ward認為，目前美股的情況猶如1970年代初期，由小數大市值企業主導市場，而小型股表現不佳，但這種情況反而是押注小型股的好時機。

Ward指出，於1973年時在標指成分股中最大市值的公司（包括AT&T、IBM等）有着強勁的現金流，業務表現良好，「他們也沒有做錯甚麼，只是隨着時間推移，未能滿足市場不斷提高的預期」，最終股價升勢無以為繼。另邊廂，當時的小型股在不久之後就開始跑贏大市，並且持續了一段長時間，無論從3年、5年，還是10年的時間維度來看都是如此。

美首季GDP向下修訂 儘管10年期美國國債孳息率回落，美股周四早段仍受壓，道指曾跌440點，報38,000點；標指跌25點，報5,241點；納指跌141點，報16,779點。原因之一是美國首季國內生產總值（GDP）以年率計按季增長的第一次修正值由1.6%下調至1.3%，其中個人消費開支增幅從2.5%下修至2%，或反映消費增長動力正在消退。

聯儲局最新一期地區經濟調查《褐皮書》指，零售支出在多數地區持平或小幅增長，消費者對價格的敏感度有所提高；企業對前景看法則更悲觀。

另外，美國上周首申失業救濟人數為21.9萬人，略高於預期；截至前周止持續申領人數為179.1萬人，低於預期。

Salesforce季績遜色 道指受壓，原因還有壓軸放榜的成分股、客戶關係管理軟件公司Salesforce，不論上季表現還是本季的業績指引均遠遜預期，股價早段大跌逾20%。該公司截至今年4月底止財季收入按年升10.74%至91.33億美元，經調整純利按年升43.78%至24.07億美元，指引本財季收入按年增長下降到7至8%。反觀電腦生產商惠普（HP）上季經調整純利按年升3.43%至8.12億美元，勝預期，就算全年每股盈利指引上限略降，股價仍漲逾13%。