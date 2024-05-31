李澤楷對港有信心 料電盈穩派息
香港經濟在疫情後元氣未回復。電訊盈科(00008)主席李澤楷在股東周年大會上表示，本地經濟確實有挑戰，可是過往幾十年香港都是起起伏伏，例如1997年和2000年的金融危機，以及經歷兩次疫情等，「每次都係跌低咗再起身」，又稱：「依家社會氣氛特別融洽，好有利經濟持續發展，所以我對香港非常有信心」。
他說：「以前有機構說我們是世界第一，可能是高估了，現在說我們是世界第7或第9亦可能是低估了，所以我不會過分擔心」；又指管理層和員工會致力維持業績和派息穩定，着股東不用太擔心。
推數據套餐迎合北上潮
為迎合港人北上消費潮，李說旗下香港電訊(06823)推出特定的流動數據用量套餐來滿足用戶需求；又透露這熱潮推升了公司漫遊數據的收入，惟補充說：「作為香港人，我希望各位可以喺香港消費多啲，令香港經濟好啲」。
至於旗下免費電視業務，他謂，廣告收益維持穩健，由於市場轉向數碼的趨勢持續，推動數碼平台註冊會員數目增加，因此7月的巴黎奧運會除了在免費頻道播放外，亦會將重點放在社交和流動平台，以吸引更廣泛的觀眾群。
近年電盈的股東會，都是男團MIRROR支持者向管理層提出訴求的機會。有自稱「鏡粉」的股東希望公司能夠更多投資於電影。李則回應指出，需要衡量風險，因為電影製作費用和風險都較電視節目高，故公司不會大量拍電影，只會適量地發展不同媒體；亦有自稱女團COLLAR支持者股東，冀公司足球節目能起用更多女性評述員，李稱有相關計劃進行中。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：