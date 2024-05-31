李澤楷對港有信心 料電盈穩派息

他說：「以前有機構說我們是世界第一，可能是高估了，現在說我們是世界第7或第9亦可能是低估了，所以我不會過分擔心」；又指管理層和員工會致力維持業績和派息穩定，着股東不用太擔心。

至於旗下免費電視業務，他謂，廣告收益維持穩健，由於市場轉向數碼的趨勢持續，推動數碼平台註冊會員數目增加，因此7月的巴黎奧運會除了在免費頻道播放外，亦會將重點放在社交和流動平台，以吸引更廣泛的觀眾群。

近年電盈的股東會，都是男團MIRROR支持者向管理層提出訴求的機會。有自稱「鏡粉」的股東希望公司能夠更多投資於電影。李則回應指出，需要衡量風險，因為電影製作費用和風險都較電視節目高，故公司不會大量拍電影，只會適量地發展不同媒體；亦有自稱女團COLLAR支持者股東，冀公司足球節目能起用更多女性評述員，李稱有相關計劃進行中。