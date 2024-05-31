領展遭連環削目標價 最多逾14％

多間券商調低領展目標價

摩根士丹利預料，港人北上消費人流的高峰將在今年第二季出現，對領展在港業務構成壓力，惟幸旗下商場出租率高，且每基金單位分派（DPU）相對10年期美國國債孳息率正面，故維持領展「增持」投資評級，但狠削目標價14.6%至41元，主因預期本財年和下一財年DPU降2至4%。

滙豐環球研究則認為，領展未來12個月租金有放緩至不增長的風險，但投資者可能對公司前景過於悲觀，並低估其香港零售投資組合的彈性。該行維持領展「買入」評級，目標價稍削4.3%至45元。

瑞銀看得較淡，指出領展上年度DPU按年減少4%，租戶銷售按年減2%，上財年平均融資成本約3.8厘，並且在本財年可能進一步上升，且本財年續租租金或將按年持平，故維持該基金「沽售」評級及維持目標價於31.5元。

促恢復深圳居民一簽多行 領展行政總裁王國龍最新談到跨境消費的問題，認為本地市場需要雙向流動，當局應考慮恢復深圳居民「一簽多行」安排，以推動消費市道。他相信，讓深圳居民不限次數來往香港，不但可能提升領展旗下商場的銷售額，對於整體消費氣氛亦有幫助。領展在新界接近深圳邊境持有逾30個購物商場，而且過去數年本港不少新商場落成，未來將有更多，他認為，香港接待跨境客的能力得以提升。