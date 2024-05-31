新股恐降溫 京東產發傳暫緩上市
京東集團(09618)去年3月宣布分拆基礎設施平台京東產發，以及工業供應鏈技術公司京東工業赴港上市。然而，據報由於內地房地產行業低迷，京東產發已暫緩上市計劃，而京東工業的上市程序仍在進行當中，但也是「若時機合適會先行在香港上市」。中國證監會公開資料顯示，京東產發已不再位列境外上市備案名單，京東工業的狀態仍處於「補充材料」階段。
港股近日回暖，但復宏漢霖上市不夠5年就要私有化，以及台資的亞洲水泥(00743)也可能被私有化，足見交投欠佳的尷尬境況尚待解決。
不過，正所謂「有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場」，續有內地企業登陸港股。今日掛牌的內地二手車平台汽車街(02443)200手始穩中一手，以招股價下限10.2元定價，暗盤價顯著炒高，於輝立交易場高見20元，比定價爆升96.07%，收報14.56元，飆42.74%；耀才暗盤收於接近盤中高位的15.26元，飆49.61%，每手帳面賺1,012元。內地第11大互聯網數據中心雲工場科技則通過上市聆訊。
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