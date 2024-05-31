恒指3日瀉597 北水續買貨

昨日是期指結算日，港股再跌246點或1.34%，收報18,230點，續創3周收市新低，同時跌足3日累挫597點或3.17%。恒生科技指數更失守250天牛熊分界線，收市跌12點或0.33%，報3,752點。不過，跌市下北水連續第11日錄淨流入，金額有44.01億元，惟規模按日減少35%。

恒指昨日低開53點後一度倒升60點，見18,537點，惟之後反覆受壓，午後最多跌313點，低見18,163點，收市跌幅略為收窄。全日成交有1,255億元，沽空比率為15%。

機管局點心債超購8倍 此外，機場管理局昨稱完成首次發行15億元10年期人民幣離岸債券（簡稱點心債），據悉票面息率為2.93厘，是當局首次涉足離岸人民幣債券市場，亦是香港企業發行人在公開債券市場上發行首筆的10年期離岸人民幣債券。

機管局指，是次發行的離岸人民幣債券屬於80億美元中期票據計劃之下，在最終價格指引公布時，訂單認購額高峰值逾123億元人民幣，峰值認購率達8.2倍，亞洲投資者佔96%，歐洲投資者佔4%；資金將運用發行票據所得款項淨額撥作其一般企業用途，包括為其投資項目注資。