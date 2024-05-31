外資轉軚 吼中資股

新興市場之父估大市見底 大摩投管入貨 中港股市自今年初低位反彈以來，除了機構開始加注買入中資股，財經界泰斗亦重新關注，一度唱淡中資股的「新興市場之父」麥樸思再次轉軚唱好，提到近日內地多項措施應對樓市危機，更稱大市已經見底。同樣「回流」中國的，還有今年新正頭發表「香港玩完論」而引起巨大回響的摩根士丹利前亞洲區主席羅奇，預告下周即將親自重訪內地及香港，並安排一連6日的緊密的行程。

話雖如此，海外投資者未完全放下對中國市場的戒心，就算是剛剛「轉軚」的麥樸思，也坦承不是特別看好中國市場。

印度仍屬今年首選 當被問到中國與印度股市的比較時，他仍表示印度才是今年最看好的市場，只不過近期累積了相當多的升幅，有機會進入調整。麥樸思4月初曾指當時並非買入中資股的好時機，而他最近透露自己是在「大約3到4周前改變了看法」。

最新的好消息來自摩根士丹利投資管理，該行負責解決方案和多資產的副投資總監Jitania Kandhari表示，「我們確實增加了一些（中國股票）敞口」，認為「政府支持股票回購和派息，或有助於提高股東投資價值」。

她未透露購買了哪些中國股票，但指出中國的結構式問題仍存在，並以此為基礎「看好科學領域的若干公司，以及政府支持的、提高經濟生產力所需的綠色投資」。

過去3年，摩根士丹利投資管理均看跌中國股票，Kandhari表示，雖然減少了對中國股票的「低配」（Underweight）程度，但仍未至於「超配」（Overweight），並指出與過去的刺激計劃相比，當前內地政府的財政刺激計劃在規模和影響方面要小得多。

羅奇下周重訪中港 過去曾經是「中國大好友」，後來轉軚看淡中國的經濟學家羅奇未有改變其觀點，但就用實際行動「物理回流中國」，於下周到訪中港兩地。他表示自己不會公開行程的具體資訊，包括將與哪些人與團體會面。

他提及此前以「香港玩完」為題發表的專欄文章，打趣道今次是「重返犯罪現場」。目的是為了兌現承諾—答應繼續出席在中國舉辦的活動，並以此推動更多激烈與公開的討論。

他表示，將會在北京出席活動時討論3大問題，一是中國經濟「日本化」的可能；二是中國作為全球經濟增長引擎的作用正在減弱；三則是中美衝突不斷增加的風險。他甚至坦言，今次旅程的目標「絕對不是說好中國故事」。

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