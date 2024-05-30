券商點股：暑假臨近 旅遊股值博
環球旅遊業復甦，同程旅行(00780)2024年首季收入為38.66億元人民幣，按年增49.5%，經調整淨利潤5.59億元人民幣，按年增長10.9%，表現符合預期。不過，由於期內加大對國際業務的投資，就出境遊產品提供較大的補貼以助品牌建設，導致核心在線旅遊平台業務的經營利潤率下跌超過3個百分點，觸發股價績後明顯回吐。
儘管預計該公司出境遊業務短期處於投資期，仍然會拖累利潤率，但發展方向正確，市場需求強勁。
管理層預計用戶補貼將會逐步減少，連同經營槓桿擴大，2024財年分部經營利潤率跌幅將會收窄到一至兩個百分點。
按業務分類而言，交通票務收入按年增長25.6%，住宿業務收入按年增長15.6%，包括酒店管理業務在內的其他業務增速最快，按年增長36%。酒店管理全國快速擴張，廣告及會員計劃亦高速增長。
平均月付費用戶數目健康增長，按年增長2.9%至4,260萬人，下沉市場用戶為主要動力。非一線城市註冊用戶數達87%，而80%用戶來自微信小程序，其中在微信平台上超過70%的新付費用戶來自非一線城市。故此，看好公司與騰訊控股(00700)穩定的合作關係，可善用其流量優勢，捕捉內地旅遊需求復甦。
尤其是出境遊市場，季內國際機票銷量大幅增長逾260%，得益於公司積極擴大全球供應鏈，國際酒店客房間夜的銷售量亦按年增長超過150%。
另外，公司通過線下旅行社開拓度假業務，實現垂直擴張策略，可更全面接觸客戶及提升服務體驗。
同程市盈率低 上望21元
估值上，市場預測公司2023至2026年間，收入及經調整利潤年複合增長分別達到27.4%及18.2%，現價對應2024財年預測市盈率15.6倍，較過去5年平均水平低近一個標準差。
該企股價經過近期調整，現價值博，加上端午節假期及暑假檔期有望成為短線催化劑，向上阻力位21元，支持位為15.7元。
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