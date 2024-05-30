券商點股：暑假臨近 旅遊股值博

儘管預計該公司出境遊業務短期處於投資期，仍然會拖累利潤率，但發展方向正確，市場需求強勁。

管理層預計用戶補貼將會逐步減少，連同經營槓桿擴大，2024財年分部經營利潤率跌幅將會收窄到一至兩個百分點。

按業務分類而言，交通票務收入按年增長25.6%，住宿業務收入按年增長15.6%，包括酒店管理業務在內的其他業務增速最快，按年增長36%。酒店管理全國快速擴張，廣告及會員計劃亦高速增長。

尤其是出境遊市場，季內國際機票銷量大幅增長逾260%，得益於公司積極擴大全球供應鏈，國際酒店客房間夜的銷售量亦按年增長超過150%。

另外，公司通過線下旅行社開拓度假業務，實現垂直擴張策略，可更全面接觸客戶及提升服務體驗。

同程市盈率低 上望21元 估值上，市場預測公司2023至2026年間，收入及經調整利潤年複合增長分別達到27.4%及18.2%，現價對應2024財年預測市盈率15.6倍，較過去5年平均水平低近一個標準差。

該企股價經過近期調整，現價值博，加上端午節假期及暑假檔期有望成為短線催化劑，向上阻力位21元，支持位為15.7元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）