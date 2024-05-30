港島甲廈空置率12.6%破頂

本港商廈租賃市場持續淡靜，4月港島區整體甲級寫字樓空置率按月上升約0.4個百分點至12.6%，創有紀錄新高，同時，該區甲廈平均呎租約64.2元，按年下跌約5.2%。

超甲級寫字樓租金跌9.1% 萊坊發表最新的《香港每月物業市場報告》指出，上月港島區甲廈空置情況較嚴重區域為鰂魚涌及黃竹坑，兩區空置率分別飆升至約14.9%及18.3%。

另外，中環超甲級寫字樓租金跌幅顯著，平均呎租約109.9元，按年下挫約9.1%，按月亦挫約0.5%。

至於銅鑼灣甲廈平均呎租約53.4元，較去年下挫約8.7%；鰂魚涌平均呎租約42.8元，按年亦跌約5.4%，兩個分區租金按月未有變化。

港島寫字樓市場錄得不少內地企業的查詢和新需求。一般而言，面積5,000方呎以下擁有海景及裝修的中小型優質寫字樓，最受內地租戶追捧。不過，由於市場缺乏新需求，預計港島區甲級寫字樓短期內的空置率維持高位，今年租金將下跌達3%。

九龍區寫字樓租賃市場依然低迷，4月甲廈平均呎租按月下跌約1.7%至22.8元，自今年初至上月，已累挫約7.6%。上月以平均面積約3,000方呎或以下的細交易為主。