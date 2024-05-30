新盤概況：THE HADDON上樓書或今開價

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，該盤提供453伙，實用面積223至642方呎，戶型涵蓋一房至三房間隔，其中一房佔351伙、兩房及三房分別佔62伙與20伙，更另設20伙特色單位。

吉喆料短期內推售 他又指，項目最快明日開價，並於本周末開放示範單位，首批單位料不少於項目的兩成，而定價參考同系第2期必嘉坊‧迎匯及第3期BAKER CIRCLE‧GREENWICH，近期兩盤成交呎價約20,000至21,000元。項目預計關鍵日期為2025年9月30日。

由上海商業銀行附屬公司發展的港島堅尼地城吉喆，昨亦上載樓書。全盤共有173伙住宅單位，開放式戶型面積206方呎起，最大的三房連套房戶型，實用面積1,012方呎。其中，開放式單位佔90伙最多；一房及兩房則分別佔50伙與14伙，三房連套房有19個。項目預計關鍵日期為2024年10月31日。該盤銷售代理美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，吉喆為短期樓花項目，隨着樓書已上載，項目有望短期內公布首張價單。

市場新盤交投持續，路勁地產等合作的屯門掃管笏凱和山，昨連錄兩宗兩房戶成交，套現1,203萬元。單位包括1座10樓G室，實用面積約576方呎，成交價608萬元，呎價約10,556元。項目累沽106伙，套現逾5.1億元。

THE HADDON平面圖