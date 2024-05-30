二手市況：第一城每呎又穿萬元 做價3年挫20%

近日二手市場低價成交個案

再有藍籌屋苑做價下試撤辣前低位，沙田第一城套三房河景單位，成交呎價再跌穿一萬元關口，成交價較3年前同類型單位下挫逾20%。

美聯黃錦瀚表示，上述單位為4座中層D室，實用面積約853方呎，套三房另連工人套房設計，擁露台，以850萬元成交，呎價約9,965元。資料顯示，上址對下一層單位，2021年曾以1,078萬元登記轉手，期內樓價跌約228萬元。

yoo Residence售750萬貶52% 市區樓再錄勁蝕個案。消息指，銅鑼灣yoo Residence一個高層單位，實用面積約355方呎，一房間隔，僅以750萬元易手，呎價約21,127元。單位於2013年一手購入，約11年帳面損手近820萬元，貶值逾52%，為近期二手市場跌價幅度最大轉讓。

半新盤蝕讓潮持續。中原曾紀賢指，大埔白石角雲滙1座低層B1室套三房戶，實用面積約857方呎，議價後以1,058萬元沽出，呎價約12,345元，較約5年前購入價帳面低約519萬元，貶值約32.9%。當中未扣除有機會獲得發展商回贈及優惠。

該行廖忠堅稱，觀塘凱滙2座中層K室兩房戶，實用面積約550方呎，減價約7%，成交價888萬元，呎價約16,145元，新買家為換樓客，原業主於2018年12月購入，帳面蝕讓139萬元。

荃灣映日灣做價再低於「4球」。市場消息指，屋苑2座高層開放式戶，成交價397萬元，呎價約18,128元。原業主2019年購入，帳面蝕37萬元。

安基苑無契樓搶高44%拍出 細價樓低價拍賣被瘋搶。黃開基拍賣行昨售出牛頭角安基苑C座低層6室，屬遺產物業，不提供樓契，實用面積約568方呎，自由市場開價238萬元，獲多達20組客出價競投，單位最終以343萬元售出，搶高105萬元，較開價高約44%，呎價約6,039元。單位銀行估價約486萬元，成交價低約143萬元或約29.4%。

忠誠拍賣亦售出3項物業，包括長沙灣AVA 228高層H室銀主盤，實用面積約248方呎，開價298萬元，最終被搶高約20.8%，以360萬元賣出，呎價約14,516元。原業主2022年買入，單位貶值約39%。另外，屯門居屋兆安苑Ｈ座低層4室銀主單位以302萬拍出，呎價約5,364元。場內亦以開價100萬元售出大嶼山二澳無契地皮。