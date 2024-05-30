簡訊一覽
●波蘭反壟斷機構UOKiK（競爭及消費者保護辦公室）獲當地執法部門協助，搜查小米集團(01810)與兩家分銷商的寫字樓，調查在當地有否損害競爭的行為，涉及銷售消費電子產品和家用電器的非法價格操縱。若確認違法，將會起訴有關實體，或被處以相當於營業額一成的罰款。
●阿里巴巴影業(01060)截至今年3月底止全年賺2.84億元（人民幣‧下同），與2023年度蝕2.91億元相比實現轉虧為盈；經調整除息、稅及攤銷前盈利（EBITA）為5.03億元，按年增長60.93%。展望未來，集團預期明年將利用其自身內部資源為其業務計劃提供資金，但亦可能於合適機遇及條件出現時尋求外部財務資助。
●同程旅行(00780)旗下全新旅遊預訂平台HopeGoo宣布，與AlipayHK合作，將交通預訂服務接入AlipayHK。昨起AlipayHK用戶可直接購買通往全國各地的火車票，本港市民今後前往內地將更加便利。HopeGoo目前已覆蓋機票、酒店、火車票、門票、船票及當地玩樂等6大領域，並支持全球16種貨幣支付和多種操作語言。
●富衛集團今年首季新業務價值2.15億美元，按年增17%；新業務銷售4.6億美元，按年增10%。公司於3月成為馬來西亞FWD Takaful Berhad的主要股東，持股70%，並將在印尼人民銀行人壽保險（BRI Life）的少數股權投資增至44%股權，以進一步拓展東南亞業務。
●保誠保險宣布，與本地7間醫院與診所達成策略性合作，藉着更有效的資源運用、專業知識和網絡互補，全面打造以病人為中心的醫療生態系統，以及無縫的醫療體驗。
●香港證監會公布，行政總裁梁鳳儀及投資產品執行董事蔡鳳儀將訪問內地「一帶一路」倡議下的兩個重要合作夥伴——沙特阿拉伯和阿聯酋，乃該會高層人員首次正式訪問中東地區，旨在加強三地的金融服務合作，善用香港作為國際資產和財富管理中心及全球集資中心的地位，促進雙方市場發展。
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