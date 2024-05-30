簡訊一覽

●富衛集團今年首季新業務價值2.15億美元，按年增17%；新業務銷售4.6億美元，按年增10%。公司於3月成為馬來西亞FWD Takaful Berhad的主要股東，持股70%，並將在印尼人民銀行人壽保險（BRI Life）的少數股權投資增至44%股權，以進一步拓展東南亞業務。

●保誠保險宣布，與本地7間醫院與診所達成策略性合作，藉着更有效的資源運用、專業知識和網絡互補，全面打造以病人為中心的醫療生態系統，以及無縫的醫療體驗。

●香港證監會公布，行政總裁梁鳳儀及投資產品執行董事蔡鳳儀將訪問內地「一帶一路」倡議下的兩個重要合作夥伴——沙特阿拉伯和阿聯酋，乃該會高層人員首次正式訪問中東地區，旨在加強三地的金融服務合作，善用香港作為國際資產和財富管理中心及全球集資中心的地位，促進雙方市場發展。