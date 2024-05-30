港富人投資靠專家

62%擬增私募對沖基金配置 超星洲 亞洲線上財富管理平台智安投（Endowus）最新發布《2024年高淨值人士投資情緒洞察報告》結果顯示，在經濟持續不明朗的背景下，62%香港高資產淨值投資者計劃將更多資產轉移到私募市場和對沖基金策略，即每5名投資者有3名有此意向，較新加坡受訪者的42%比例為高，反映星港富人的投資偏向存在差異。

許多香港高淨值投資者非常依賴財務顧問，這表明投資經驗未必能轉化為專業知識。

獅城七成人自行管理 事實上，60%香港受訪者稱其於財務顧問的幫助下管理自己的投資組合（涵蓋公開市場和私募市場）。相比之下，71%新加坡受訪者則完全或大多數情況下自行管理其投資。

香港投資者對財務顧問持續依賴的部分原因，是對私人投資的顧慮。報告指，香港受訪者最關心的問題是資金鎖定期（42%），其次是難以獲取投資途徑（41%），需透過專業投資公司或私下配售來獲取那些沒有對大眾公開的私募市場投資機會。超過三分之一的香港受訪者關注到投資這些市場的複雜性和所需知識以及盡職調查期望。投資者希望透過財富管理專家的知識和專業，減輕其顧慮。

星21%憂退休 少過港 兩地受訪的高淨值投資者均表示願意承擔一定風險以實現資本增值（香港41%；新加坡45%），超過兩成受訪者表示，願意承擔更大風險以實現最大回報（香港26%；新加坡25%）。香港受訪者最關心的問題是投資組合缺乏多元化，亦不知道如何進一步分散投資，且認為高昂的費用侵蝕了其整體回報。

32%香港投資者擔心其退休儲備是否足夠，相比之下，新加坡只有21%的受訪者擔心退休問題。此外，香港受訪者還積極考慮財產繼承的規劃，有35%的投資者強調這個需求，此關注位列第二位。

報告又顯示，87%香港受訪者打算在今年增加投資於私募市場和其他另類資產，包括實體資產和收藏品等；新加坡這一比例僅58%。值得留意的是，幾乎所有（99%）的香港受訪者至少投資了一種公開市場資產類別，股票是最多人的選擇（85%）。相比之下，只有一半受訪者正在投資私募市場和對沖基金。

多元投資組合需求升 Endowus聯合創始人及首席投資總監李眞（Samuel Rhee）表示，調查結果印證了高淨值投資者對多元化投資組合的需求不斷增長，希望建立涵蓋傳統和另類資產類別的投資組合，以降低整體風險和波動性。聯合創始人及首席執行官萬振邦則指，財富科技在提升專業建議和開放投資渠道方面，將繼續扮演重要角色。

該調查由YouGov新加坡於今年2至3月期間進行，對象是香港（人數226）和新加坡（人數266）的合共492名高淨值投資者。受訪者符合以下至少一項標準即被認定為高淨值人士，包括年收入高於30萬新加坡元或180萬港元；個人可投資資產200萬坡元或1,200萬港元以上；金融資產100萬坡元或600萬港元以上。

港星高淨值投資者增加投資配置部署