白銀價追落後 表現勝黃金

黃金價格於高位震盪之際，此前一直為市場所忽視的白銀近期亦開始受到追捧。現貨白銀繼周二高收於每安士32.0975美元，創下12年來的收市價新高後；昨日盤中曾升0.62%至每安士32.2975美元，惟尚未刷新盤中新高。目前金銀價格比例已由年初高位逾90倍回落至73.61倍，反映出白銀正在急速追落後。

工業與避險需求推動 作為主流的貴金屬大宗商品，白銀在工業方面的應用一直受到忽視。相比起鉑金、鈀金常用於燃油車的觸煤轉化器，白銀的需求更多與新能源相關，是製作太陽能發電板的關鍵材料之一。Capital.com高級市場分析師Daniela Hathorn表示，最近幾周白銀價格表現好過黃金，主要是受到工業應用需求所推動。

Hathorn亦指出，除了工業需求外，白銀同樣具備避險的特質，雖然不像黃金那麼明顯，但也能受到近期地緣政治衝突事件的提振。

現貨黃金價格昨日走勢偏軟，曾跌0.64%至每安士2,361.28美元，主要受到美國聯儲局「鷹派」的立場影響，市場憂慮減息時間會繼續推遲。