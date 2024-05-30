人行放水2500億 A股國債靠穩

時隔18個交易日，中國人民銀行重新大額「放水」注入流動性，周三進行2,500億元（人民幣‧下同）7天期逆回購，結束此前多日的20億元逆回購操作，單日淨投放2,480億元，規模約一個月最多。不過，受到在岸人民幣兌每美元跌至逾半年低位拖累，滬深股市及超長期特別國債行情表現僅靠穩。

昨日登場的20年期特別國債在發行時深受投資者熱捧，堪稱配債主力的保險資金據報積極參與配置，多家中資保險機構均有搶購20年及30年期超長期國債。具外資背景的保險資產管理公司亦通過資管產品，買入20年期特別國債，主要為防範利率極端下行風險，相信能藉此擁有很好的安全墊。該20年期特別國債在滬深股市首掛收市升幅不足1%。

滬深主板成交4個月最少 A股主要股市指數全日也只是窄幅上落，滬綜指收升0.05%，報3,111點，穩守三千一關。深成指及深圳創業板指數各升0.25%及0.27%，報9,414點及1,811點。

惟兩市主板成交表現更趨淡靜，全日僅錄7,078億元，近4個月以來單日最少，按日減逾4%，而外資透過滬深股通則淨買入33.98億元。

因應美國利率仍會高企一段時間，境內客盤購匯（賣人民幣買外匯）擬持續，導致人民幣匯率受壓。昨日由官方開出的人民幣中間價報7.1106，見逾4個月低位，或反映人行容許人民幣匯價出現漸進且可控的下行步伐。在岸人民幣下午4時30分收報7.2487，按日跌17點子，創去年11月中之後低位；離岸人民幣跌穿7.27水平，曾低見7.2739，即每百港元兌93.13元人民幣。