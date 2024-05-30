IMF調高華經濟預測

今年料增5% 籲優先支援房地產 中央連發多招撐樓市，內地經濟風險隨即下行，更引來國際貨幣基金組織（IMF）出手調高今、明兩年國內生產總值（GDP）增長預測分別達5%和4.5%。IMF第一副總裁Gita Gopinath在聲明指，最新預測比4月時均上調0.4個百分點，因首季內地GDP增長強勁，且近期政府已推措施化解房地產行業等風險，惟仍建議政策應優先為房地產行業提供一次性的中央財政支持。

IMF代表團在5月16至28日訪華後發表聲明，Gita Gopinath認為，當局已實施多項措施來引導房地產市場轉型，包括採取政策為保障性住房提供貸款支援。當務之急是調動中央資源，保護未竣工預售樓的業主，加快推進預售樓竣工，從而為處置資不抵債的開發商鋪平道路。近期宏觀經濟政策應着眼於支持國內需求和緩解下行風險，除了一次性的連串房地產政策，今年宜採取中性的財政立場，在支持內需、化解低通脹風險和控制不利債務情勢之間取得平衡。

天津瀋陽安徽房策鬆綁 不過，她警告，由於人口老化和生產力擴張放緩，到2029年內地經濟增長料放緩至3.3%，低於此前預測的3.5%。今年在產出低於潛在水平下，通脹或保持低位，料今年核心通脹率平均為1%。在此背景下，內地仍有進一步放寬貨幣政策的空間，而提高匯率彈性將能降低通縮風險，並有助於吸收外部衝擊。換言之，IMF暗示中方還需要做更多穩經濟、穩債務的工作。

滙豐證券續料，7月召開的第20屆中央委員會第三次全體會議（即三中全會）焦點，將集中於深化經濟改革及穩樓市，處理經濟問題仍是該會議首要任務。現代化方向集中於提升生產力，估計政策會針對提升消費者及企業信心以擴大內需，而樓市鬆綁措施成效亦將受各界關注。

IMF調高內地經濟增長預測