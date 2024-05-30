沙特擬售阿美持股

沙特阿拉伯據報有意沽旗下國營油企沙特阿美（Saudi Aramco）的股票，最快本周內公布。沙特阿美是全球最大的石油公司，以截至周二的市值計算，該公司乃全球第六大的上市公司，僅次亞馬遜（Amazon）。

套現最多1560億 報道指出，今次出售股票規模價值約100億至200億美元（約780億至1,560億港元），可以減輕沙特阿拉伯政府近期的融資壓力，包括建設新城市及全球航空公司。目前該國正積極推動經濟與財政的多元化，減少對石油產業的依賴，故而出售沙特阿美股權亦屬於合理的舉動。

多年來沙特政府一直研出售更多沙特阿美股票。消息指，近期時機似乎已趨於成熟，因全球股市處於高位，國際油價在過去數月一直處80美元附近。有指此次發行規模將很大程度上取決國際投資者的意願，尤其是是否願意大筆購買沙特阿美的股票。

沙特阿美於2019年上市，募集資金294億美元，仍保持着世界最大首次公開招股（IPO）的紀錄。該國政府目前擁有其82%以上的股份，該王國的主權財富基金Public Investment Fund（PIF）擁有另外16%的股份，其餘股份由公共投資者持有。