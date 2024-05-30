道指低開439 大摩：歐股回報達23%

隨着美股業績期步入尾聲，加上市場等待關鍵通脹數據的公布，美國股市近日明顯後勁不繼。美股周三早段全線回吐，道指曾跌439點，報38,413點；標指跌43點，報5,262點；納指跌145點，報16,873點。相比起沉悶的美股，歐洲股市開始受到更多投資者的青睞，投資銀行摩根士丹利估計，未來一年歐洲股市的總回報率將達到23%。

上調MSCI歐洲指數目標 摩根士丹利首席歐洲股票策略師Marina Zavolock表示，現在的情況就如同上世紀90年代中期──市場最關注利率、通脹和經濟數據的時期，隨着美國及歐洲經濟有望「軟着陸」，加上歐洲企業的盈利能力繼續進步，勢將利好當地的股市表現。該行將MSCI歐洲指數的一年期目標提高至2,500點，即潛在升幅約為18%，假如將股息和回購考慮在內，這將使潛在的總回報率達到23%。

另邊廂，雖然美國減息預期一再推遲，但債券市場始終會受惠於遲來的減息，因而使得下半年債市成為投資焦點。富達國際亞洲固定收益投資主管朱蕾指出，全球金融危機後，投資級別債券息差跌至接近歷史低位，但仍無阻投資者尋求收益，資金持續流入債市捕捉市況逆轉。目前偏高的債券孳息率，可為總回報下行提供緩衝，除非債價大幅下挫，否則不致完全抵銷債券提供的偏高利息收益。

需求弱 法拉第未來曾挫46% 企業消息方面，電動車公司法拉第未來股價大跌46.8%，該公司在最新一份財報中警告，由於FF 91系列車款的需求不足、行業競爭加劇及宏觀環境挑戰等因素，公司可能無法實現或維持盈利。另有消息指，越南電動車公司VinFast打算推遲在美國的建廠計劃，其股價曾跌2.44%。

另外，受美國太陽能板關稅的影響，光伏股First Solar股價表現強勁，於周二收升1.24%，市值達到299.89億美元，成為全球最大光伏公司。該企於周三早段曾升2.18%，報286.27美元。