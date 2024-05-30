民用GPU出貨季減一成

由於人工智能（AI）熱潮持續，市場對於圖像處理器（GPU）晶片的需求正不斷推高，但這些需求大多數集中在數據中心所用的伺服器GPU，由企業及各大機構所主導。在民用的個人電腦（PC）領域，GPU需求卻不升反跌。

市場調查機構Jon Peddie Research顯示，今年首季度PC的GPU出貨量按季減少9.9%，總出貨量為7,000萬顆。

依品牌劃分，超微半導體（AMD）的出貨量按季減少13.6%；英特爾減少9.6%；而作為GPU行業霸主的英偉達（Nvidia）出貨量亦減少7.7%。分析認為，這可能是電腦行業產品周期所致。若參考按年變化，首季度整體PC的GPU出貨量仍錄得28%的增長。

另一家市場研究機構TrendForce表示，受惠於AI伺服器需求，自2月起大容量的固態硬碟（SSD）訂單開始湧現，加上PC、智能手機廠商因應價格上漲而囤積庫存，帶動2024年第一季快閃記憶體（NAND Flash）市場價量齊升。整體而言，全球NAND銷售收入按季增28.1%，達147.1億美元。展望本季度，NAND產品價格有望續升15%，銷售額料按季再增近一成。

三星工會擬首次罷工 作為行業龍頭的三星（Samsung）首季NAND產品收入按季增長28.6%，達54億美元，穩居市場首位。有傳該公司的工會可能進行史上首次罷工，原因是佔員工總數五分之一的工會與公司的薪酬談判破裂。