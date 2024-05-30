滴滴首季虧損13億

內地網約車平台滴滴出行今年首季列帳虧損按年擴大16.72%至13.54億元（人民幣‧下同），但撇除投資虧損、股票薪酬開支等項目後的經調整純利則按年激增25.09倍至13.57億元。

主席兼首席執行官程維稱，期內國內和國外均見交易量錄季度新高，對未來充滿信心。業績報告顯示，截至今年3月底止季度，滴滴收入按年增14.89%至490.72億元。單看內地出行部門，同季收入按年升14.05%至445.38億元，增幅不及按年增21.14%至714.17億元的總交易額（GTV），另交易量按年增27.05%至29.54億單。

海外業務收入增 虧損擴 內地就業環境欠佳，疫情以來連網約車司機都陷於飽和，嚴重「內捲」，演變成重慶、江西景德鎮、鷹潭、山東濟南等地近日相繼勸人投身網約車司機前要三思，一些司機則以「我有過牆梯」的精神，叫乘客取消訂單，不在滴滴繳付車資，免得被分錢。

滴滴卻稱，上季內地出行部門的經調整EBITA（除息、稅及攤銷前盈利）按年激增1.05倍至21.42億元，某程度上已被提高司機收入所拖低，同時給了更多補貼去推動業務增長，後者拖低了中國生意的收入增長，之後會再加緊投資，留住乘客和司機。

海外方面，上季收入按年增長43.87%至24.33億元，原因是交易量按年升44%至7.92億單、GTV按年升51.35%至208.14億元，但經調整EBITA為負3.44億元，虧損按年有所擴大。期內，滴滴繼續專注發展墨西哥和巴西等重要市場，計劃持續投資，也會設法改善經營效益，務求推動海外業務有可持續的增長。