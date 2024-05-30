比亞迪推新混動系統炒高5%
比亞迪股份(01211)推出第5代插電式混合動力系統，搭載於海豹06DM-i和秦LDM-i，號稱續航里程史無前例達到2,100公里，即差不多可由香港駛到北京，股價周三曾飆6.77%，收市仍升5.32%，報217.6元。
大行憂再掀減價戰
券商摩根士丹利關注兩車售價低於10萬元人民幣，可對撼合資品牌的傳統燃油引擎汽車，可見比亞迪今年掠奪合資車企市場份額的野心，預期銷量不俗，但也會監察如此低廉會否觸發新一輪價格戰，予比亞迪「與大市同步」評級，目標價225元。
吉利控股同日宣布明年上半年會推出一系列搭載新一代引擎的混能車，包括吉利汽車(00175)的領克和銀河，兩款品牌今年首4個月銷量佔比近21%。
車用電池的性能遇上嚴寒會打折扣，解決方案除混能，就是「全固態電池」，顧名思義是電解質由現時主流的液體，改為固體，好處還有更安全，且相同重量有更豐富的電力。
汽車大國近年已紛紛砸錢搶灘，據報中國或投入約60億元人民幣從事有關研發，並有業界人士確認。據了解，項目由政府牽頭，經篩選會分為7大項目，涉及聚合物和硫化物等不同技術路線，即電解質用何種物料，寧德時代、比亞迪、一汽、上汽、衛藍新能源和吉利或獲政府基礎研發支持。
寧德首席科學家吳凱早前表示，擬於2027年小量生產全固態電池，上汽上周更揚言2026年量產。中國科學院院士陳軍曾形容，固態電池是各國爭相研發的重點，產業化後會改變產業格局。
吳稱，現時液態鋰電池的能量密度可以達到每公斤350瓦時，但很難再有大突破，全固態電池有望達到500瓦時；寧德在硫化物電解質的開發進展較快，問題是遇水或產生毒氣，工藝複雜且成本高等。上汽亦指，液態電池的生產線不能製造全固態電池。
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