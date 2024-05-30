比亞迪推新混動系統炒高5%

大行憂再掀減價戰 券商摩根士丹利關注兩車售價低於10萬元人民幣，可對撼合資品牌的傳統燃油引擎汽車，可見比亞迪今年掠奪合資車企市場份額的野心，預期銷量不俗，但也會監察如此低廉會否觸發新一輪價格戰，予比亞迪「與大市同步」評級，目標價225元。

車用電池的性能遇上嚴寒會打折扣，解決方案除混能，就是「全固態電池」，顧名思義是電解質由現時主流的液體，改為固體，好處還有更安全，且相同重量有更豐富的電力。

汽車大國近年已紛紛砸錢搶灘，據報中國或投入約60億元人民幣從事有關研發，並有業界人士確認。據了解，項目由政府牽頭，經篩選會分為7大項目，涉及聚合物和硫化物等不同技術路線，即電解質用何種物料，寧德時代、比亞迪、一汽、上汽、衛藍新能源和吉利或獲政府基礎研發支持。

寧德首席科學家吳凱早前表示，擬於2027年小量生產全固態電池，上汽上周更揚言2026年量產。中國科學院院士陳軍曾形容，固態電池是各國爭相研發的重點，產業化後會改變產業格局。

吳稱，現時液態鋰電池的能量密度可以達到每公斤350瓦時，但很難再有大突破，全固態電池有望達到500瓦時；寧德在硫化物電解質的開發進展較快，問題是遇水或產生毒氣，工藝複雜且成本高等。上汽亦指，液態電池的生產線不能製造全固態電池。