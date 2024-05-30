商湯發布粵語版AI模型 股價升逾4%
生成式人工智能（Generative AI）ChatGPT在全球掀起前所未有的AI浪潮，不少公司亦力求搶灘冀「做大個餅」。香港上市的商湯(00020)昨發布「日日新5.0粵語版」及產品「商量」（SenseChat）5.0粵語版，稱其廣東話處理能力較OpenAI的ChatGPT 4優勝，且切合本港語言文化。商湯股價昨收升4.58%，報1.37元。
有意拓東南亞業務
商湯香港業務總經理馮愈提到，香港在發展AI產業仍面對電力及人才不足問題。商湯現時首要任務是要加大算力，亦有意在新加坡、泰國及馬來西亞等擁有多語種的東南亞國家發展業務，但具體要視乎需求而定。
商湯聯合創始人徐立則表示，去年商湯生成式AI業務收入突破10億元人民幣，應用規模化將是未來AI落地的核心所在，克服地域文化差異更是首要任務，藉港人及業界都能體驗更本地化的生成式AI應用。
女股神傳入股xAI
至於AI發展如日方中，一眾AI初創公司的融資「吸金」能力同樣驚人。其中SpaceX創始人馬斯克旗下AI初創公司xAI在日前宣布融資籌得60億美元後（約468億港元），有傳「女股神」伍德（Cathie Wood）旗下的方舟投資亦入股xAI，並佔方舟創投基金2%持倉。
另外，OpenAI表示，新成立了一個安全委員會，已經訓練新的AI模型，從而取代其ChatGPT聊天機械人目前所依賴的GPT-4系統。委員會成員包括OpenAI行政總裁阿爾特曼（Sam Altman）和董事會主席布雷特泰勒（Bret Taylor），以及其他幾位技術和決策專家。
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