聯想發可換股債 進軍中東

沙特主權基金認購 籌154億 達戰略合作 人工智能（AI）成為當今全球市場炙手可熱的投資主題，就在聯想集團( 00992 )股價近日乘着AI熱潮而破頂之際，該企昨建議向沙特阿拉伯主權財富基金（PIF）的全資附屬公司Alat發行20億美元的可換股債券（CB），所得款項淨額約19.8億美元（約154.67億港元）。雙方同時訂立戰略合作框架協議，凸顯聯想力求鋪路布局中東市場。不過，近日公布業績後股價已累積一定升幅的聯想，昨日進行調整，全日曾低見11.12元，收市報11.62元，跌1.69%。

今次聯想發行的CB初步換股價則為每股10.42元，較認購協議日期前交易日（即5月27日）折讓約13.5%，到期日為3年後，將用於償還公司現有債務、補充營運資金及一般企業用途。倘若債券獲悉數轉換，最終會轉換成14.99億股股份，相當於公司已發行股數約12.09%，及經擴大的已發行股數約10.78%。

另發11.5億份認股權證 同時，聯想擬以每份1.43元發行11.5億份認股權證，期限為3年，不計息。集團強調此舉對現有股東的股權不會產生任何即時攤薄作用，初始行使價為12.31元，而所得款項淨額用於償還現有債務，以及一般企業和營運資金用途。

要留意，聯想特別提及稍後會在沙特阿拉伯首都利雅得，設立中東和非洲（MEA）地區總部及新生產設施，改善其基礎設施方案業務集團（ISG）以及方案服務業務集團（SSG）業務，同時為該地區的客戶提供服務。至於Alat則會為聯想提供支持和協助，確保戰略合作順利實施，可見聯想今次發行CB的目的是要加速「出海」中東市場。

投資大行早前調高聯想目標價，其中以摩根士丹利看得「最牛」，料見15元，稱估計到2028年，聯想的AI個人電腦佔收入比重增至53%，冠絕全球PC原廠商。

內地加快推進AI標準研製 另邊廂，隨着AI發展一日千里，中央網信辦、市場監管總局和工信部昨聯合印發《信息化標準建設行動計劃（2024-2027年）》，加快推進大模型、AI標準研製，並提到要完善人工智能標準，強化涉及通用、基礎、倫理、安全、隱私等標準研製。

市場除了關注政府如何監管AI發展，亦憂慮對AI憧憬過於樂觀。經濟學教授、諾貝爾獎得主Paul Romer近日警告，要提防AI炒作過度，重蹈加密貨幣泡沫覆轍，直指雖然外界目前對AI發展信心十足，但要期望AI無限期地改進是「甚為危險」的想法，因全球已經受惠於運算規模擴大的階段，並警告民眾兩年之後要再回望AI發展如何，因相關炒作有機會成為泡沫。

投行紛上調聯想評級及目標價