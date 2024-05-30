港交所支持山東企業港上市

此外，港交所市場聯席主管蘇盈盈在美國三藩市出席一場合時表示，該所正在推動綠色債券上市，4月亦公布了有關綠色及氣候訊息披露規定，提高上市發行人在這些方面的披露要求。她又指，減碳成為香港及大灣區企業着眼點，香港與內地均有減碳目標，預期減碳所需要的投資將會更高；並強調上市規則18C章對創新公司非常重要，不論科技公司或綠色科技公司，都可以用這規例上市，該所期望邀請更多發行人以18C章來港掛牌。