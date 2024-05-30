港交所支持山東企業港上市
香港交易所(00388)與山東省政府昨日簽署合作備忘錄，希望加強溝通合作，共同支持山東省企業到香港上市。根據合作備忘錄，港交所將與山東省政府設立雙方溝通合作機制，包括開展面向山東企業的專題講座，以及交流兩地資本市場發展規劃等最新動態。
合作備忘錄由香港交易所內地業務發展主管周健男，與山東省官員在香港金融大會堂簽訂，集團行政總裁陳翊庭見證簽署。山東作為推動中國東部經濟發展的主要省份，近年來積極推動現代農業、食品科技、生物科技等新興產業發展。截至今年4月底，港交所上市的山東企業共有55家，融資總額超過720億元。
此外，港交所市場聯席主管蘇盈盈在美國三藩市出席一場合時表示，該所正在推動綠色債券上市，4月亦公布了有關綠色及氣候訊息披露規定，提高上市發行人在這些方面的披露要求。她又指，減碳成為香港及大灣區企業着眼點，香港與內地均有減碳目標，預期減碳所需要的投資將會更高；並強調上市規則18C章對創新公司非常重要，不論科技公司或綠色科技公司，都可以用這規例上市，該所期望邀請更多發行人以18C章來港掛牌。
星展擬在港增聘銀行家
另一方面，有鑑於資金持續由內地及台灣流入香港，新加坡資金的星展集團（DBS Group）據報擬在港增聘更多銀行家，以應付業務發展。
外媒引述DBS北亞業務主管Sebastian Paredes表示，今年從內地取得接近1,200名客戶，且過去12個月持續有台灣資金流入香港，故該集團持續在港增聘銀行家，估計今年單是私人銀行業務便會增聘25%人手。
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