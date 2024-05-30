本地零售基金銷售季增七成

投資基金公會（HKIFA）公布，本港零售基金今年首季總銷售額近198億美元，按季增長69%。其中，債券基金佔近半，按季升逾1.2倍，股票基金銷售亦增長近60%。

此外，基金首季錄得38億美元淨流入，扭轉對上兩季淨流出的勢頭，金額更是3年以來最多，期內，債券基金淨流入最多，高達41億美元，股票基金及混合資產基金則連續第8個季度錄得淨流出，股票基金淨贖回6.5億美元。

該會指出，本港零售基金今年整體表現不俗，大部分基金類別均錄得正回報，相信次季表現將延續首季良好勢頭；並指港股及A股近期顯著反彈，但估值仍然吸引，預期不論股市或債市將繼續吸引資金流入。

環球北美債券吸資最多 截至今年5月18日，中歐及東歐股票、香港股票、大中華區股票，及北美股票漲幅最大，平均回報分別為17.2%、13.1%、10.2%和9.6%。債券基金方面，新興市場及高息債券平均升6.4%，環球債券亦有0.3%升幅。環球混合資產同期回報率為4.9%。

在34個基金類別中，環球債券和北美債券今年首季分別吸納22億美元及21億美元新資金，貨幣市場吸納6.3億美元，排第三。股票基金方面，僅日本股票和環球股票在首季錄得淨流入，分別錄1.3億美元和6,000萬美元。

展望下半年趨勢，投資基金公會投資基金委員會聯席主席鄒建雄稱，環球經濟增長狀況仍樂觀，美國或會延遲減息，經濟仍然強勁，中港估值仍具吸引力，另投資者對日本和印度股票的興趣日益增加，除了捕捉這些市場的增長機會，亦能做到分散投資。